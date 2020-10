El sindicato Jupol ha reclamado hoy en Alicante a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio del Interior que se dote de manera urgente de medios materiales y humanos a la Policía, así como de la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante la llegada masiva de inmigración irregular que se está produciendo en los últimos meses a las costas de Alicante, donde este año han llegado ya 66 pateras y unos 800 inmigrantes. Asimismo, el sindicato pide a la Subdelegación la instalación de forma urgente de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en la provincia de Alicante.

El secretario provincial de Jupol en Alicante, David García, ha resaltado que “la llegada de inmigrantes en patera a la provincia de Alicante lleva años sufriendo un incremento descontrolado" y la situación está provocando que la plantilla de Policía Nacional en Alicante "haya tenido que ser reforzada en numerosas ocasiones por otras unidades y plantillas de Policía Nacional de la provincia para los dispositivos originados por las embarcaciones clandestinas, originando una merma de policías en otros destinos y por ende una menor atención a los ciudadanos, circunstancia que además ha dejado de ser algo puntual o sobrevenido convirtiéndose en algo habitual y previsto”.

Jupol, sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, ha denunciado en un comunicado la precaria situación en la que trabajan los policías que atienden a estos inmigrantes a su llegada, "policías que no disponen de equipos de protección individual (epi) suficientes, ni de un protocolo de actuación específico para estos casos y a los que no se les realiza test PCR a pesar de estar en contacto estrecho con algunos positivos confirmados y que no solo puede afectarles a ellos sino también a sus familias”.

El sindicato denuncia también que “en muchas ocasiones deben custodiar a decenas de inmigrantes en una inferioridad numérica evidente, algo que pone en riesgo a los agentes dada la poca seguridad que existe en las instalaciones en las que realizan la custodia”.

En el puerto de Alicante se instalaron unas carpas para la recepción de los inmigrantes que llegan en patera que, "aunque cumplen con su función, no son definitivas y están abocadas a desaparecer, en primer lugar porque no cumple con la norma establecida, y en segundo lugar porque están situadas en la zona del ferry y en el momento en que se reactive el funcionamiento del mismo, habrá que desinstalarlas, dejando a toda la Comunidad Valenciana sin un lugar adecuado para la recepción, estancia y custodia de los inmigrantes durante el tiempo que sea necesario".

Ultimátum al Ministerio

Jupol afirma que da un plazo de una semana para que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía distribuyan equipos EPI´s en las zonas calientes de llegada de inmigración irregular y si no se encargarán de dotar del equipamiento a los agentes, como ya hicieran al inicio de la pandemia.

Desde Jupol Alicante se ha indicado que “actualmente los funcionarios policiales tienen una correcta dotación de equipos de protección, aunque seguiremos vigilantes para evitar que se produzcan deficiencias en este sentido, como ya ocurriera al principio de la pandemia sanitaria del covid-19”.

El sindicato ha solicitado en reiteradas ocasiones la publicación de un protocolo de actuación ante la llegada de pateras, que "resuelva el vacío operativo muy importante en zonas como la provincia de Alicante. Esta ausencia de protocolo nacional, no justifica que los responsables policiales y políticos de nuestra provincia no hayan encontrado una solución definitiva” , afirma David García.

La población alicantina, asegura García, “cuenta con la colaboración de todos los agentes de la Policía Nacional, agentes que no hacen otra cosa que dejarse la piel en cada servicio, poniendo en peligro para ello su salud, su seguridad y su integridad física en numerosas ocasiones con la improvisación que sufren en los dispositivos originados por la llegada de pateras, algo que desde esta organización sindical no se va a permitir”.

Desde Jupol indican que "se solicitará que se depuren todas las responsabilidades de cualquier índole, denunciando si es necesario toda infracción de las normas de prevención de riesgos laborales de aquellos que, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los policías desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas”.