Los internos más conflictivos y peligrosos de la prisión de Villena celebraron la semana pasada su particular fiesta de Halloween con incendios y destrozos en las celdas del departamento de Aislamiento y graves amenazas a los funcionarios, según ha denunciado la asociación profesional de trabajadores penitenciarios "Tu abandono me puede matar" (TAMPM). La asociación asegura que lo que se está viviendo en este módulo de Villena "parece sacado de una película de terror" y los internos "quisieron tener su propia semana de Halloween con diversión, humo, sangre y destrozos".

El primero de los incidentes denunciados por TAMPM ocurrió el pasado lunes 26 de octubre en el departamento de Aislamiento, donde están recluidos 26 internos en celdas individuales dada su conflictividad. Algunos internos de los más peligrosos comenzaron a golpear las puertas de hierro de sus celdas al tiempo que decían a los funcionarios "hijos de puta, os vamos a matar, vamos a matar a vuestras familias y nos vamos a follar a vuestras hijas y mujeres".

Al día siguiente, uno de los presos había destrozado por completo su celda, arrancando incluso la ventana de hierro macizo y la usó para golpear las paredes y el mobiliario de hormigón "hasta dejar la celda hecha un solar", según la asociación, que afirma que el interno alegó que había destrozado su celda porque estaba "aburrido y porque no conllevaba consecuencias negativas para él".

El miércoles continuaron los insultos y amenazas a los funcionarios y sobre la una del mediodía un recluso prendió fuego a su celda y "el humo negro llegaba hasta la cúpula de la torre de vigilancia". Los funcionarios se movilizaron para salvar la vida del interno y tras enfriar la puerta accedieron a la celda y encontraron desvanecido al preso a causa de la inhalación de humo. Este incidente, según TAMPM, transcurrió mientras otros internos de la misma galería golpeaban las puertas y destrozaban mobiliario de sus celdas, lanzando piedras a los funcionarios cuando intentaban abrir las puertas de sus celdas. Una vez sacaron a los internos al patio a causa del incendio se produjo una pelea entre varios para ajustarse cuentas pendientes "por un móvil de contrabando que se estaban alquilando".

Ese mismo día por la noche otro interno llamó a los funcionarios y les dijo que estaba incendiando la celda y que se había cortado el cuerpo con una cuchilla, por lo que los funcionarios se movilizaron de nuevo para evitar que el recluso se asfixiara, le rescataron y le llevaron a la enfermería, donde una vez se recuperó se abalanzó contra los trabajadores que le habían salvado.

"Tu abandono me puede matar" denuncia que los funcionarios están viviendo "momentos de auténtica pesadilla con los internos conflictivos y sólo nos escuchan los partidos de la oposición; el Gobierno de coalición, que cuando no gobernaba nos apoyaba, ahora mira para otro lado y no atiende unas demandas que son justas". TAMPM reclama un reconocimiento salarial real acorde al trabajo que prestan, la "sectorización de la institución que reconozca las singularidades concretas de nuestra labora", algo que desean el 95% de los trabajadores según la consulta realizada, y la urgente consideración de los funcionarios como agente de autoridad para tener una protección jurídica ante las agresiones verbales y físicas que padecen en su trabajo.