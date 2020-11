No se sabe si pretendían salir de la provincia pese a estar prohibidas las entradas y salidas sin motivo justificado a causa de las restricciones del covid-19, pero en cualquier caso no lo lograron porque fueron detenidos en Orihuela por la Guardia Civil tras descubrir que viajaban con once kilogramos de cogollos de marihuana en el maletero de su coche. Los arrestados son dos hombres de 39 y 40 años, de nacionalidad lituana y sin residencia en España, los cuales han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Las detenciones fueron realizadas el pasado cuatro de noviembre por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Torrevieja, que tenía establecido un dispositivo de identificación de vehículos y ocupantes para controlar la circulación de acceso y salida del territorio de la Comunidad con motivo del cierre perimetral decretado por el Consell como medida de contención de la expansión del covid-19.

Los agentes le dieron el alto a un coche sobre las cuatro de la tarde en la A-7 a la altura de Orihuela. En el vehículo viajaban dos hombres que mostraron una actitud sospechosa al ser identificados por la Guardia Civil.

Debido a esta actitud fueron cacheados y dentro del coche los agentes descubrieron que llevaban ocultos en el habitáculo seis teléfonos móviles de alta gama y una elevada cantidad de dinero -2.980 euros-, por lo que decidieron realizar un registro a fondo del coche.

La sorpresa se la llevaron los agentes nada más abrir el maletero del coche. En su interior había una caja de cartón con once kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío en bolsas de plástico. La droga habría alcanzando un valor de 17.500 euros en el mercado negro.

Tras encontrar la droga la Guardia Civil detuvo a los dos ocupantes del coche y les puso a disposición del juzgado de guardia de Orihuela, que acordó su ingreso en prisión.