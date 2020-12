El jurado popular declaró este viernes culpable al acusado de matar a puñaladas a su exmujer el 13 de julio de 2019 en Elche y emitió un veredicto por unanimidad en el que consideran que Pascual M. causó la muerte a María Asunción apuñalándola sin que tuviese posibilidad alguna de defenderse. El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia de Alicante.

El tribunal popular también ha considerado, como reclamaban las acusaciones y admitía incluso la defensa del acusado, que la muerte de Maisu, como la conocían sus allegados, fue un crimen machista.

En este sentido, en su veredicto declara probado el jurado que el acusado, tanto durante los 24 años de matrimonio como tras la separación, ejercía sobre María Asunción «una situación de control y de dominio con el fin de establecer una dependencia psicológica de la mujer sobre el hombre».

Al hilo de la declaración anterior, el jurado popular también estima probado que el acusado prohibía a su mujer cortarse el pelo de una determinada forma, relacionarse con otras personas o comprarse un ordenador, aduciendo que «eso es lo que hacen las putas», entre otras actuaciones machistas.

Una vez leído el veredicto de culpabilidad, el fiscal Emilio Hernández, y la abogada de la acusación particular, Aquilina Pérez, mantuvieron su petición de la pena máxima de 25 años de prisión para el procesado, mientras que el abogado defensor, Roberto Sánchez Martínez, reclama que la pena sea de 16 años al considerar que se le debe rebajar la pena por la atenuante de confesión, declarada probada por el jurado, y por la de reparación del daño.

Reparación del daño

En esta última cuestión discreparon las acusaciones y la defensa. El jurado ha declarado probado que un hijo extrajo de la cuenta de su padre 20.000 euros unos días después del crimen y que el procesado consignó antes del juicio 14.963,75 euros en la cuenta de la Audiencia de Alicante para indemnizar a los herederos de la fallecida.

Para el fiscal y la acusación particular, que han solicitado 150.000 euros de indemnización para los dos hijos de Maisu, no es una cantidad relevante el dinero aportado por Pascual y afirman que es una «reparación simbólica que no puede servir como atenuante». El fiscal también planteó que se le debe imponer la pena en su grado máximo por las agravantes de parentesco y de género y restó importancia a la confesión del acusado nada más asesinar a su exmujer porque hubo testigos y el crimen se habría resuelto en horas.

El abogado defensor destacó que su cliente ha aportado hasta el último céntimo que tenía en su cuenta y recordó que el Tribunal Supremo «valora el esfuerzo reparador», por lo que reclamó al presidente del tribunal del jurado que aplique el acusado las dos atenuantes en la sentencia.

El magistrado Javier Martínez Marfil pondrá la sentencia de acuerdo al veredicto del jurado. El acusado volvió ayer a usar el turno de última palabra para pedir perdón a sus hijos, que estaban presentes en la sala de vistas y han declarado expresamente que no quieren contactar nunca más con su padre.