El juzgado de guardia envió ayer a prisión al detenido por violar a dos mujeres durante la misma noche en el centro de Alicante, según confirmó este diario en fuentes judiciales. El sospechoso, un joven de nacionalidad marroquí de 20 años de edad, negó ante la magistrada haber tenido cualquier intervención en las dos violaciones y dijo que éstas se cometieron por otra persona. En el momento de su detención, la Policía encontró en su domicilio las maletas que habían robado a una de las víctimas pocas horas antes. El arrestado declaró que esas maletas no eran suyas y que las había dejado en su casa un amigo para que se las guardara.

La juez le imputa dos delitos de agresión sexual, otros dos de robo con violencia y uno de lesiones. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía pidió el encarcelamiento del sospechoso. La causa será remitida ahora para que complete la instrucción al juzgado número nueve de Alicante.

Media hora de diferencia

Como ya publicó este diario, los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles. Dos mujeres fueron agredidas sexualmente a punta de navaja en el centro de la ciudad en la puerta de su casa. La primera de las agresiones la sufrió una joven de 23 años en el portal de su domicilio a las 5.30 horas por un hombre que a punta de navaja la obligó a desnudarse para violarla y le robó después el teléfono móvil. El segundo ataque se produjo media hora después, a la seis de la mañana, cuando una mujer de 52 años se dirigía a coger su coche. Los gritos de la víctima obligaron a su agresor a darse a la fuga, sin que la violación llegara a consumarse, pero antes llegó a causarle una herida punzante en el muslo. A esta mujer le robó dos maletas, dinero en efectivo y el móvil.

La Policía Nacional comenzó una frenética carrera contrarreloj para tratar de arrestar al sospechoso lo antes posible, haciendo un gran despliegue esa madrugada para recoger vestigios en el escenario de las agresiones, buscar testigos o recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad. Un hilo del que fueron tirando los investigadores hasta que les llevó al edificio donde vive el sospechoso. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que fueron puerta por puerta a la búsqueda de alguien que encajara con el perfil. Hasta que llegaron a la casa del ahora detenido, donde los agentes encontraron las maletas que robaron a una de las dos víctimas. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana le detuvieron sobre las once de la mañana, cinco horas después de que se recibiera la alerta por la segunda violación.

El sospechoso, defendido por la abogada Aurora Gámez, ha negado ante el juzgado que no es la persona que buscan y que no tiene nada que ver con las dos violaciones. Ante la aparición de las dos maletas en su casa, sostuvo que no son suyas y que eso se lo recalcó a la Policía desde el momento en el que accedió voluntariamente a que registraran su vivienda.

Según su versión, las maletas las dejó en el domicilio un amigo poco antes pidiéndole que se las guardaran porque le estaban buscando, sin saber nada lo que había ocurrido con las dos mujeres. El arrestado también adujo que esta persona era físicamente parecido a él.

Recurso

La defensa pidió la puesta en libertad con otras medidas alternativas a la prisión, mientras se está a la espera de los resultados de las muestras biológicas y de huellas recogidas en el escenario de las dos violaciones. Del mismo modo, va a reclamar una rueda de reconocimiento en el juzgado para comprobar si las víctimas le identifican como el autor de las agresiones. La letrada también insistirá en la puesta en libertad en el recurso que presentará ante el juzgado que asuma la causa.

Poco después de las tres de la tarde, el juzgado de guardia acordaba la prisión comunicada y sin fianza para el detenido, que salió en el furgón policial con destino a la prisión de Villena.