La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que en plena pandemia los guardias civiles aún tienen que compartir un chaleco antibalas por cada tres agentes y afirma que la próxima distribución de más de 17.000 chalecos en diferentes unidades de todo el país no va a solventar el problema, ya que muchos de los 25.000 actuales que comparten 78.000 agentes tienen más de diez años de antigüedad.

AEGC afirma en un comunicado que los agentes realizan más de siete millones de servicios al año con los chalecos antibalas y por ello llevan reclamando desde hace años que se dote a cada guardia civil con un chaleco como parte de su dotación personal, igual que les entregan un uniforme y no se les pide que lo compartan con sus compañeros. La asociación sostiene que los chalecos no deben compartirse por razones de seguridad y de higiene, más aún este año con el riesgo de contagio del covid-19.

Ante la próxima distribución de más de 17.000 nuevos chalecos antibalas, AEGC indica que es "una muestra más de esa mala gestión, porque no han contado con que muchos de los 25.000 que están utilizándose en la actualidad ya tienen más de diez años, por lo que tienen que pasar un test de seguridad y deberán ser retirados los defectuosos". Sin embargo, AEGC señala que sólo se hace un muestro con dos chalecos por Comandancia, algo que en su opinión no garantiza que el resto no estén defectuosos y ofrezcan plena protección a los agentes.

Por ello, AEGC asegura que la situación de un chaleco por cada tres guardias civiles, "acumulando el sudor diario de tres turnos", continuará. La asociación afirma que "volvemos a comprobar que somos el familiar pobre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque en el Cuerpo Nacional de Policía a sus alumnos se les dota cuando salen de la academia de uno personal y en la mayoría de sus unidades lo tienen como equipación personal, mientras en la Benemérita seguimos esperando".

Además de la falta de chalecos antibalas, AEGC dice que "tampoco se han comprado los suficientes sprays de autodefensa y que están recogidos como dotación personal" y "no tenemos las suficientes defensas extensibles, que también están contempladas como dotación personal" y han realizado los agentes un curso formativo para utilizarlas. AEGC exige que se dote a los agentes de todo este material y también de linternas, ya que muchos guardias las han comprado con su dinero, igual que los agentes que se gastaron 600 euros para adquirir un chaleco de protección.