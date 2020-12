El sindicato ACAIP-UGT ha informado en un comunicado que funcionarios del Centro Penitenciario de Fontcalent han conseguido frustrar el intento de fuga de un interno. Los hechos se han producido en el módulo 9, donde se encuentran los internos recién ingresados y aquellos que deben pasar cuarentena para prevenir la covid-19. Uno de ellos, que había ingresado hoy pero que ya conocía el centro de un ingreso anterior, ha saltado el muro del patio del módulo y subido a los tejados del recinto.

Los funcionarios de servicio han detectado inmediatamente que el interno intentaba evadirse del centro, dando la voz de alarma y activado el protocolo. El reo ha sido localizado rápidamente en el tejado del mismo módulo y puesto de nuevo bajo custodia. Durante la intervención uno de los funcionarios ha sufrido un mordisco por parte del interno requiriendo atención médica.

Es el segundo intento de fuga abortado por los funcionarios del centro penitenciario de Alicante este 2020. El anterior se produjo en marzo y también se frustró gracias a la rápida intervención de los trabajadores del centro.

Desde ACAIP-UGT "hemos denunciado reiteradamente el déficit de personal que arrastra el centro alicantino, de hecho en los últimos 6 meses se ha incrementado en un 4% lo que sitúa la falta de personal en el 15% según datos oficiales, pero estos datos no tienen en cuenta las carencias del centro y las necesidades reales, que con el nuevo departamento de madres alcanza más del 40% de falta de personal".

"Los incidentes en las prisiones son frecuentes, y la situación excepcional derivada de la pandemia junto a las ya de por sí complicadas fechas navideñas, no hace más que incrementar la tensión en los centros penitenciarios, donde los trabajadores están mostrando un plus de implicación, trabajo y saber hacer para solventar, no solo los problemas cotidianos sino también trances como los ocurridos hoy en Fontcalent", añade la nota.