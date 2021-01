Un juzgado de Menores de Alicante ha absuelto a un joven de agredir sexualmente a una amiga cuando tenía 14 años en la playa del Carabasí en Elche. El menor, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos en 2019 y fue defendido en la vista por el abogado Aitor Prieto Razquin, se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de cuatro años de internamiento en régimen cerrado y otros dos años de libertad vigilada.

Según la sentencia dictada a finales de diciembre por el juzgado de Menores número 1 de Alicante, los hechos ocurrieron el 24 de julio de 2019, la noche de San Juan, en la playa del Carabasí. «De lo actuado no ha quedado probado» que el menor «obligara, utilizando la fuerza física o amenazándola con causarle un mal» a mantener relaciones sexuales a una amiga, que entonces tenía 14 años, señala la sentencia. El fallo añade que tampoco está probado que el menor tuviera relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

Contradicciones

El fallo absolutorio recoge en sus fundamentos jurídicos que la declaración de la menor que denunció la presunta violación no ha sido «persistente» y que ha incurrido en «en numerosas contradicciones en puntos nada accesorios, lo que dificulta sobremanera la prueba de los hechos en los términos que exige la condena penal». La menor no quiso denunciar lo ocurrido con el otro adolescente, al que conoce desde pequeña, y fue una amiga suya que estaba también en la playa la que le dijo que había que avisar a la policía cuando le contó en la parada de autobús que fue violada cuando había ido a orinar.

Sin embargo, la sentencia refiere que la actuación de la presunta víctima no avala su versión, ya que se alejó con el presunto agresor del grupo de amigos, le invitó a ponerse un preservativo para realizar un acto que según dijo en la vista no quería hacer, no pidió ayuda pese a admitir que había otras personas en la zona, no le dijo que no quería tener relaciones y al final intentó «retener al supuesto agresor a su lado para buscar una prenda», el bikini, que había perdido, además de pedirle a una amiga que les dejara de nuevo solos tras la presunta agresión sexual.

Por todo ello, el juzgado entiende que, aunque se diera por acreditado que la menor no deseaba la relación sexual y que no fue capaz de expresar su negativa, procede absolver al joven «al no resultar probado ni que utilizara violencia o intimidación para conseguir sus fines, ni que fuera consciente de la falta de consentimiento» de la chica.