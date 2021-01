Raúl Márquez: "Volveré a entrenar en Gran Canaria, es un sitio seguro"

- Antes que nada, ¿cómo se encuentra tras la brutal agresión?

- Bueno, han pasado unos cuantos días, y aunque me siguen doliendo los golpes en el rostro, ahora al menos ya puedo abrir un poco más la boca y me voy encontrando un poco mejor cada día.

- Sin entrar todavía en materia. ¿Por qué estaba en Gran Canaria entrenándose?

- Llegamos a la Isla después de que tuvieramos que cambiar el plan inicial que era competir en La Santa en una carrera de cuatro etapas. Se suspendió por el Covid y decidimos junto con mis compañeros de equipo venir a Gran Canaria para disfrutar de la temperatura y los paisajes que tienen ahí.

- Temperatura, paisajes y una buena orografía para los ciclistas, incluso profesionales.

- Eso para los que tengan un buen estado de forma física, porque no hemos encontrado ningún llano [ríe].

- Ahora sí, ¿podría relatar cómo ocurrieron los hechos?

- Estábamos haciendo una bajada un grupo de tres compañeros, bastante juntos, cuando un vehículo descapotable decide adelantarnos pero no tiene el suficiente espacio al cruzarse con otro coche que viene de cara, y decide cerrarse contra el compañero que iba primero. Saca la mano y dice algo como quejándose. Mis otros dos compañeros se asustan y frenan en seco. He de decir que no íbamos muy rápido porque estábamos disfrutando un poco también del paisaje, al igual que todos los canarios que habían salido ese día a la montaña.

- Hasta que ambos se paran y coinciden en un cruce...

- Como hizo una maniobra tan mala debió pensar que le estaba persiguiendo. Coincidimos en ese cruce y se detiene para decirme que tenemos que echarnos más a la derecha; yo le contesto que no es así, que si él no tiene espacio para adelantar no puede hacer la maniobra. Ahí sale del coche y me da un empujón con el que me resbalo del pie derecho y me apoyo con la mano izquierda. Me raspo la mano -muestra fotografías con la piel levantada- y decido quitarme las zapatillas que es cuando empiezan a grabar desde el coche.

- ¿Pensó que le iba a golpear en algún momento?

- Creo que si no me agacho para quitarme las zapatillas, ahí ya me hubiera pegado pues tiene la misma pose que cuando sí lo hizo. Me pegó sin que yo estuviera encarado a él ni nada por el estilo, solo estábamos discutiendo porque había visto peligrar la vida de un compañero. No nos íbamos a ver y darle una palmadita en la espalda en plan ‘qué bien lo has hecho’.

- Existe un audio en el que supuestamente él estaría alegando que le abriste la puerta de su coche previamente.

- Le juro que no me acerqué a él en ningún momento ni lo toqué. Estamos muy concienciados con el tema del coronavirus. Sí asumo que en ese momento no hablas lo más calmado posible cuando ves que ha podido pasar un accidente mortal. Ahí está el vídeo y se ve todo. Solo le dije a la chica que no me tocara y no me gritara, porque no tenía la mascarilla; entonces ya ocurrió todo.

- ¿Sintió miedo?

- El detuvo el coche y ahí me di cuenta de que no tenía escapatoria. Han dicho que por qué no cogía la bici y me iba. ¿Adónde? Un coche me coge en dos segundos.

- ¿Qué sensación se lleva de este viaje ?

- Mira, volvía con mis compañeros en el avión y les decía, hemos hecho 900 kilómetros y no tuvimos ningún problema con los canarios..., salvo este, claro. Sí me sorprende que pitáis para todo, para decir adiós, para saludar, en los pueblos, algo que en Mallorca no pasa y es de agradecer.

- ¿Volvería entonces a entrenar en Gran Canaria?

- Sí claro, es un sitio muy seguro. Además, solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que me ayudaron, a la pareja que lo separó, los del coche de detrás que se han puesto como testigos de los hechos, otra pareja de ciclistas que me llevaron a la Clínica San Roque. No he tenido ningún tipo de problema con ningún canario, salvo con uno. Además, que ahora me ha denunciado por un delito de lesiones porque se ha presentado con el brazo en cabestrillo porque le duele supuestamente el hombro. Cuando me pegó ya le digo que no le debió doler tanto, se le veía muy bien [ríe].