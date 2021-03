La Audiencia Provincial ha impuesto dos años de internamiento en un centro psiquiátrico a un hombre que pegó fuego a su domicilio en Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2018 cuando el acusado causó distintos incendios en el piso en el que estaba viviendo en Alicante en régimen de alquiler. Un sofá y dos colchones en otros tantos dormitorios fueron pasto de las llamas.

El siniestro solamente afectó a esa vivienda y la rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran hacia el resto del edificio. De ser así, el incendio podría haber sido de mayor envergadura, ya que el edificio tenía cinco alturas y bajos comerciales, en una zona urbana colidante con otros edificios con sus respectivos locales. Aparte e las zonas de la casa que sufrieron el impacto directo del fuego, hubo otras estancias afectadas por el hollín de la combustión. Los desperfectos fueron valorados en 2.214 euros y la madre del procesado se encargó de pagar diversas cantidades para las reparaciones. El acusado, que sufre un trastorno adaptativo mixto con rasgos disfuncionales de personalidad y por consumo de cocaína, admitió en el juicio los hechos y se declaró culpable.

Tras este acuerdo entre las partes, la Sección Segunda de la Audiencia le ha aplicado una atenuante de alteración psíquica, por lo que la pena de dos años de prisión se sustituye por dos años de tratamiento médico, medida que se adopta para garantizar que durante ese tiempo no vuelve a sufrir nuevas crisis. El fallo no dice que el acusado sea inimputable por estos hechos. Por su parte, el acusado deberá pagar la indemnización por los daños en la vivienda, una vez descontadas las cantidades que ya abonó en su día su madre y que no están precisadas en la sentencia.