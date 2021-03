Medio centenar de bares de Alicante, a juicio por piratear partidos de LaLiga

La Fiscalía ha pedido llevar al banquillo a medio centenar de bares de la ciudad de Alicante por piratear la señal de las retransmisiones de LaLiga de Fútbol española, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. Se les acusa de un delito contra la propiedad intelectual y se reclama para cada uno de ellos un año de cárcel y el pago de una multa. Encuentros deportivos ofrecidos a la clientela de sus locales y con los que los locales se garantizaron tener un buen aforo cuando no había restricciones y el virus no había entrado a formar parte de la vida cotidiana. LaLiga Nacional de Fútbol tenía la exclusividad para su difusión audiovisual y ahora reclama a los propietarios de los locales por las pérdidas que les ha causó estas emisiones públicas. En todas estas causas, LaLiga está personada como acusación particular en todos los procedimientos abiertos.