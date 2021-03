Cinco años de cárcel por cortar el cuello a un hombre en la terraza de un bar

La Audiencia Provincial ha impuesto cinco años y medio de cárcel a un hombre que atacó a otro con un objeto punzante en el cuello mientras estaba sentado en la terraza de un bar del barrio Juan XXIII de Alicante, según el fallo al que ha tenido acceso este diario. El arma no ha podido ser localizada pero la sala considera probado que se trataba de un instrumento punzante y que las heridas pudieron haber causado la muerte a la víctima, ya que afectaron a la arteria carótida. Por este motivo la sala considera que los hechos constituyen un intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del 20 de diciembre mientras que la víctima se encontraba sentado en la terraza de un bar de la calle Periodista Francisco Bas Mingot de Alicante. La Sección Segunda de la Audiencia considera probado que el procesado le atacó con un instrumento inciso no determinado con el propósito de atentar y terminar con su vida. El hombre pudo salvar su vida tras la intervención de los médicos y pasó tres días ingresado en el hospital como consecuencia de la agresión. El móvil del ataque no trascendió en el juicio, aunque todo apunta a que había una enemistad previa entre ambos. Uno de los policías que participó en el arresto declaró en el juicio que en ese momento el procesado aseguró que «tenía que haber muerto la primera vez, pero no hay dos sin tres», relata la resolución. Una expresión que para el tribunal confirma que existía un ánimo homicida.

El procesado reconoció en el juicio que había agredido a la víctima pero negó que le atacara con un arma punzante en el cuello. Según su versión, solo le dio un puñetazo en el cuello, aunque planteaba que, como llevaba un monedero en la mano, pudo haberse causado la herida con el roce. Una versión que ha descartado de plano la sala al analizar la declaración de la propia víctima, el hecho de que se causaran dos heridas y las propias características de las lesiones, con disección en la arteria carótida, que descartan que la agresión fuera un puñetazo.

A juicio del tribunal «la clase de instrumento usado en la agresión y el carácter vital de la zona anatómica del cuerpo como destino del ataque no permite apreciar un ánimo distinto al de matar, provocando la disección de la carótida y un trombo intraluminal que puso en peligro la vida del agredido».

Orden de alejamiento

El fallo impone al acusado una orden de alejamiento por la que durante siete años no podrá acercarse ni a la víctima ni a cualquier otro lugar frecuentado por él a menos de 300 metros, así como a una indemnización de 7.000 euros por las secuelas médicas y morales.

La defensa había planteado que se aplicara al acusado una atenuante de confesión por haberse entregado a la Policía después de cometer los hechos, una rebaja que el tribunal descarta al valorar que el procesado «no ha aportado nada de relevancia para la investigación, estando perfectamente identificado por la Policía como autor de la agresión, nada más producirse los hechos y ocultando algo tan relevante como el instrumento utilizado en la agresión, ofreciendo una versión edulcorada del ataque que protagonizó».

Por su parte, la acusación particular pedía en este proceso que se condenara al procesado además por otro delito de lesiones, algo que la sala ha rechazado al considerar que ese delito queda absorbido por el de intento de homicidio.