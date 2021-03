Acusado de falsear la firma de su casera para evitar el desahucio en Alicante

Para evitar su inminente desahucio, presentó ante el juzgado un documento falsificado para intentar acreditar que los meses de alquiler adeudados ya estaban pagados y con una firma falsificada de su casera. Al menos así lo considera la Fiscalía de Alicante que le acusa de un delito de falsedad documental por el que el reclama una pena de nueve meses de prisión.

El juicio se tenía que haber celebrado ayer en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante pero ya estaba suspendido debido a que el procesado se encontraba en paradero desconocido. Ayer mismo pudo ser localizado por la Policía y fue detenido y puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante para que se decidiera si se debía adoptar alguna medida para garantizar que se presentaba al juicio. Finalmente se acordó dejarle en libertad y ha sido citado convenientemente para la vista oral que ha vuelto a ser señalada para el próximo mes de abril.

Los hechos que debían enjuiciarse ayer se remontan a octubre de 2017 a raíz de que la propietaria del piso donde vivía el acusado presentara ante el juzgado una demanda de desahucio porque éste no le pagaba el alquiler. La deuda ascendía a 8.750 euros. El juzgado ya le había enviado un requerimiento para que pagara las mensualidades pendientes o bien que se marchara del inmueble. El hombre presentó varios recibos presuntamente falsificados ante el juzgado asegurando que el dinero adeudado ya se había pagado. En estos recibos llegó a simular la firma de la propietaria de la vivienda. El procedimiento de desahucio derivó en la apertura de diligencias penales al constatarse que la dueña del piso no había recibido pago alguno y que la documentación aportada no se correspondía con la realidad.

Dinero falso en mercadillos

Por otro lado, un acusado de pagar con dinero falso en mercadillos de la provincia de Alicante aceptó ayer una condena de cinco años de prisión por estos hechos en la Audiencia de Murcia, según informó ayer Efe. El acusado, al que la Policía intervino 30.540 euros falsos, reconoció los hechos y se conformó con cumplir la pena de cinco años y un mes de prisión pactada por la fiscalía y su defensa.

El acusado, A.E.A., que fue defendido por el bufete murciano Mariano Bo, asumió las conclusiones provisionales de la fiscalía, que indicaban que el 26 de marzo de 2018, en un descampado ubicado en la pedanía murciana de Los Garres, la Policía encontró una nevera enterrada en el suelo, en cuyo interior se encontraban varios fajos de billetes que habían sido falsificados.

Las huellas dactilares encontradas en la misma permitieron dar con la identidad de la persona que posteriormente sería detenido como supuesto autor de los hechos y ahora sometido a juicio.

Con su reconocimiento en la vista oral admitió también que en su domicilio los agentes encontraron prendas de escaso valor que había comprado en mercadillos y comercios ubicados en Murcia y en localidades de Alicante, como Torrevieja, Benidorm, Orihuela y Guardamar.

Con esas compras por escaso importe lo que conseguía era que las vueltas de los billetes de veinte euros falsos que entregaba por las mismas se las hicieran en dinero de curso legal. Tras su detención, efectuada el 21 de marzo de 2019 cuando se encontraba en su vehículo en una gasolinera de Murcia, se procedió a realizar un registro en su vivienda, donde se hallaron casi mil billetes igualmente falsos. El total de billetes intervenidos fueron 1.528.