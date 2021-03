Desmantelan en Alicante un recinto secreto donde se celebraban peleas de gallos

Inmediatamente, varias patrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y de la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana se personaron en el lugar donde observaron congregadas a 27 personas.

En el lugar, tenían dos gallos preparados para la pelea y un ring construido específicamente para el desarrollo de peleas de gallos. Los gallos habían sido mutilados para ser más eficientes contra sus contrincantes. Los agentes pusieron a salvo a los animales y sancionaron a los organizadores y a los asistentes al evento. Ninguno de ellos llevaba mascarilla ni guardaba la distancia de seguridad. Entre las personas congregadas había tres niños de entre 10 y 14 años de edad, portando uno de ellos gran cantidad de dinero fraccionado.

En la intervención se realizaron 72 actas por no portar mascarilla, no guardar la distancia de seguridad y exceder el número de personas congregadas no convivientes, todas ellas infracciones contra las medidas sanitarias vigente. Además, se hicieron 8 actas por tenencia de armas y sustancias estupefacientes.

Los gallos fueron intervenidos y puestos a disposición de la protectora de animales. Y sobre los promotores del evento se realizó expediente de comunicación a las Consejerías de Juego, Sanidad y Agricultura para sanción. La investigación sigue abierta para tratar de localizar otros lugares donde se realicen esta actividad ilegal.

