El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado la suspensión de empleo y sueldo a los dos agentes de la Policía Nacional grabados cuando propinaban varios golpes a una joven detenida en Benidorm en pleno toque de queda, y ha opinado que es "una decisión política" para "contentar a algún sector de la sociedad".

En un comunicado, la CEP ha lamentado que la sanción se haya ordenado "sin una investigación previa ni haberles tomado declaración" para, de ese modo, "evitar tomar una decisión precipitada y con información sesgada".

El sindicato ha indicado que los dos agentes cuentan con un expediente "intachable", pese a lo cual no se les ha dado la oportunidad "de rebatir ni explicar lo reflejado en el vídeo" en un episodio que "denota como poco una falta de sensibilidad ni apoyo a sus policías por parte del Ministerio del Interior".

La CEP sostiene que en el vídeo difundido por las redes sociales no se refleja lo que provocó la detención y añade que la mujer fue arrestada por un delito de atentado contra autoridad y no por no llevar mascarilla.

Además, según la CEP, mostró "agresividad para con los policías, atacando a uno de ellos cuando iba en la motocicleta" y "no dejó en ningún momento de escupir a los actuantes, lo que supuso un riesgo añadido debido a la situación actual de pandemia".

El sindicato ha agregado que la mujer fue trasladada al médico, donde se le extendió un parte facultativo sin presentar lesiones que indicasen un trato violento ni fuerza excesiva en la detención.