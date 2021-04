La Audiencia juzga en julio a la manada de Callosa, que se enfrenta a más de 200 años

Un tribunal presidido por Julio Úbeda, que será el ponente de la sentencia, y que completarán los también magistrados María Cristina Costa y José Luis de la Fuente serán los encargados de juzgar esta violación ocurrida entre el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero de 2019. La víctima, de 19 años de edad, denunció que fue violada por los cuatro acusados. Una fiesta de Nochevieja que terminó con la agresión sexual en grupo, que comenzó en una casa de Benidorm; y que terminó en el sótano de la vivienda de uno de ellos en Callosa d’En Sarrià y en el que los acusados se aprovecharon del hecho de que la víctima tenía las facultades mermadas con el consumo de alcohol, según el relato de las acusaciones.

El tribunal ha emplazado a las defensas a que presenten sus escritos de conclusiones provisionales, aunque comunica a las partes que existe un protocolo de conformidades entre el Colegio de la Abogacía y la Fiscalía de Alicante por si alguno de los procesados considerara la posibilidad llegar a algún acuerdo antes del juicio y confesar los hechos. Un acuerdo que en el momento en que se cerrara para alguno de ellos, colocaría en una situación delicada para el resto de los procesados. Asimismo, el tribunal indica a las partes que durante el juicio se abrirá una pieza separada para determinar si procede o no el cambiar las penas de cárcel por la expulsión de los acusados del territorio nacional. Unas circunstancias que para la acusación particular que ejerce en nombre la víctima, el abogado Francisco González, no proceden, «ni por las penas que se les reclaman y porque son nacidos en España».

Las violaciones en grupo es un delito que ha generado una gran alarma social en los últimos años en España, con implicados cada vez más jóvenes. Desde el año 2016, se habrían producido cerca de 200 agresiones sexuales en grupo en España, aunque éstas no se contabilizan oficialmente.