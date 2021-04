Estos son los cibertimos que llegaron con la pandemia a Alicante

Los días de confinamiento acercaron a muchos usuarios neófitos al comercio on line, pero también a los amigos de lo ajeno que vieron en el espacio virtual el mejor campo para perpetrar sus golpes. En 2019, antes de que la pandemia pusiera todo patas arriba, la provincia de Alicante registró un total de 6.261 delitos informáticos. Mientras que los índices de delincuencia cayeron de manera generalizada el año pasado, no ha pasado así con la delincuencia on line. Todavía falta por cerrar la estadística correspondiente al año 2020, pero desde la Comisaría de Alicante se reconoce que este tipo de infracciones penales «se ha disparado exponencialmente», por lo que perfectamente podrían haber superado la barrera de los 10.000. El Observatorio Español de Internet alertó la semana pasada de que los ciberdelitos durante la pandemia se habían disparado un 600%. Éstos son algunos de los hechos que ha tenido que investigar la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Alicante estos meses.