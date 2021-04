Un preso de 25 años aparece muerto en su celda de la cárcel de Fontcalent

Un joven de 25 años que estaba preso en el centro penitenciario de Fontcalent ha sido encontrado esta mañana muerto en su celda por los trabajadores del turno de mañana en Alicante Cumplimiento, según ha informado la asociación profesional de trabajadores penitenciarios "Tu abandono me puede matar" (TAMPM). TAMPM lamenta la muerte del interno y señala que, a la espera de que se le practique la autopsia, se maneja "una sobredosis como probable desencadenante del fallecimiento del recluso, al que desgraciadamente los empleados no pudieron ayudar en ningún momento a mantener con vida".

Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han confirmado el fallecimiento del interno, pero aseguran que no se conoce aún el motivo de su muerte. El joven había ingresado el pasado 18 de marzo para cumplir una condena y compartía celda con otro recluso que no se ha percatado del fallecimiento. Instituciones Penitenciarias, que también realizará una investigación interna sobre lo ocurrido además de las pesquisas que realice el juzgado de guardia de Alicante, el fallecimiento ha sido descubierto durante el recuento de internos de la mañana. El joven estaba tumbado y tapado en la litera superior de su celda y al ver que no se movía los funcionarios han avisado a los servicios médicos, pero sólo se ha podido confirmar su muerte y se ha avisado al juzgado de guardia.

Esta muerte se suma a la de otro preso de Villena, que estaba hospitalizado por covid en las últimas semanas a la de otra persona privada de libertad de la prisión de Villena por Alicante. TAMPM ha denunciado desde su nacimiento la elevada tasa de internos que pierden la vida por diferentes causas en los centros penitenciarios españoles y relaciona estas muertes "con la escasez en la dotación de personal, de formación y de medios por parte de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior".

La asociación asegura que la grave carencia de personal sanitario hace que se les entregue de una sola vez a los internos la medicación que les corresponde por sus tratamientos de varios días, sobre todo en festivos y en puentes como el que se celebra estos días en Alicante por la Santa Faz. Asimismo, denuncian que hay más de 3.000 vacantes sin cubrir y esta falta de personal aumenta el riesgo para la salud y la seguridad de las personas que Instituciones Penitenciarias custodia.

TAMPM agradece en un comunicado "a los profesionales que trabajan a diario en las prisiones su esfuerzo e implicación personal, sin buscar un agradecimiento por parte de los mandos de Instituciones Penitenciarias que nunca va a tener lugar". La asociación afirma que luchará "por evitar fallecimientos innecesarios como el que ha tenido lugar hoy" y exige los medios adecuados para ello y "que se abandone la versión oficial de que en las cárceles no tienen lugar acontecimientos negativos; negar la realidad no ayuda a luchar contra ella".