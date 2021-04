Martín Calvente, abogado defensor de Ígor el Ruso no se ha mostrado "sorprendido" por la sentencia, que suma, a la prisión permanente revisable de un asesinato, 50 años más de las otras dos muertes y 15 años por tres robos con vilencia. "Era lo esperado, no me sorprende, pero voy a recurrir", ha anunciado el letrado, que cree que el caso todavía tiene recorrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

"Lo primero de todo no se ha tenido en cuenta la legítima defensa que alegué", ha mantenido Martín Calvente, que demás sostiene que el jurado popular "no motivó de la forma debida el veredicto", donde él ve una posibilidad de que una instancia judicial superior eche atrás la condena o al menos la reduzca.

Asimismo, el letrado de la defensa ha hecho hincapié en que "no había unanimidad" en los miembros del jurado a la hora de votar los diferentes puntos del objeto de veredicto.