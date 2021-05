Absuelto por falta de pruebas un procesado por abusar de una chica tras drogarla

El acusado sostenía que estuvieron besándose y que cuando ella se durmió paró, la dejó descansar y al día siguiente la acompañó.

Los informes de la médico forense han sido determinantes para que la sala concluya que la citada sustancia no pudo ser suministrada durante el tiempo en que el acusado estuvo con la víctima. La forense declaró en el juicio que el cuerpo tarda diez horas en eliminarla si se consumiera en cantidades elevadas y la toma de muestras se hizo cuando ese plazo ya había transcurrido. «No hay prueba de que esa sustancia se hallara presente en el cuerpo de la denunciante mientras estuvo en compañía del acusado», dice la sentencia.

El fallo asegura que es posible que fruto de la desinhibición provocada por el alcohol la víctima se comportara de una forma que no habría seguido de no haber bebido, pero no hay prueba bastante de que la afectación llegara hasta tal punto de privarle el sentido o conciencia al tiempo que se desarrollaban los hechos».

La sala recuerda que el reproche social que merecen los delitos contra la libertad sexual y la necesidad de reprimirlos no puede realizarse en contra de los derechos constitucionales del acusado.