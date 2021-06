Los divorcios suben en la provincia un 11% al inicio del año tras el desplome de 2020

De total de demandas presentadas en Alicante entre enero y marzo, 616 fueron divorcios consensuados y otros 438 sin acuerdo; mientras que se registraron 23 separaciones consensuadas y otras 15 sin consenso. Asimismo aumentaron cerca de un 20% las solicitudes de modificación de medidas y en el régimen de custodia respecto a los hijos en las parejas separadas. Los datos reflejan que en la provincia de Alicante esa solicitud de cambio se planteó sin la existencia de acuerdo alguno entre las partes. Un total de 109 planteaban el cambio de medidas ya consensuado con la expareja; mientras que eran 374 los casos en los que no había habido ningún tipo de acuerdo. No era tan acusada la diferencia entre un grupo y otro en los casos en los que se pedía un cambio del régimen de guarda y custodia: en 248 demandas había consenso; en 287, no.

Al inicio de la pandemia, los abogados ya alertaban que como consecuencia de la situación económica muchos padres iban a reclamar estos cambios de medidas, debido a la precaria situación laboral. También los conflictos con la entrega de los hijos y los regímenes de visitas durante los días del confinamiento, con acusaciones de incumplimientos entre ambos cónyuges, puede estar detrás de este incremento de demandas.

Durante el año pasado, las demandas en los juzgados de Familia cayeron cerca de un 13 por ciento en toda la provincia de Alicante, con un total de 4.128 demandas frente a las 4.691 de 2019. Se esperaba un aumento debido a la posibles crisis que hubiera podido causar los días del confinamiento pero las fuentes consultadas por este diario achacaron los datos a la incertidumbre económica que hacía que algunos cónyuges optaran por esperar antes de adoptar alguna decisión importante. Con el inicio del nuevo año, algunas de estas parejas en crisis parecen haberse decidido a oficializar la ruptura.

La estadística refleja que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 los órganos judiciales valencianos recibieron 1.910 demandas de divorcio consensuado, un 10,4% más que un año antes; y otras 1.146 de no consensuado, un 11,5% más que en el primer trimestre de 2020, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Por provincias, fue Valencia la que mayor actividad registró, con 1.765, mientras que en Castellón hubo 335.

La Comunidad, segunda de España en disoluciones

La Comunidad Valenciana es la segunda de España en número de disoluciones, con 6,3 demandas por cada 10.000 habitantes. Encabeza el listado Canarias con una tasa de 6,4. Los siguientes territorios en el ranking son Cantabria y Murcia con 6; mientras que Baleares y Cataluña alcanzaron el 5,8; y Andalucía, el 5,7. Todas estas comunidades superaron la media nacional, que fue del 5,4, según la estadística del CGPJ.