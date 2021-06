Diecinueve detenidos por robos tras el fin del toque de queda en Alicante

El fin del toque de queda ha provocado que aumenten de nuevo la congregación de personas en zonas de ocio nocturno, playas y zonas comerciales. Esta situación no ha pasado desapercibida para los delincuentes, que aprovechan los despistes o falta de atención de las personas para robarles sus efectos personales.

Según la Policía Nacional, los ladrones que roban al descuido usan métodos como el del regate, donde se simula una tertulia sobre fútbol o se recrea un regate para desconcertar a la víctima. También utilizan el timo de la siembra, con el que dejan caer un billete al suelo para llamar la atención de la víctima y sustraerle sus pertenencias. Otro método que ha vuelto a estar de actualidad es el uso de un mapa como "muleta" para robar sin ser descubiertos.

La Comisaría Provincial ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que se conciencie y adopte medidas de autoprotección con el fin de no ser víctimas de este tipo de delitos. La Policía aconseja a la ciudadanía que vigile sus pertenencias cuando esté en las playas, zonas comerciales y de ocio nocturno. Que no pierda de vista sus objetos de valor y sea precavido con las personas que se le acerquen demasiado. En caso de duda, la Comisaría pide a la ciudadanía que no dude en llamar a la sala del 091.