Cinco años de prisión por acuchillar a un joven en un bar de l’Alfàs del Pi

La Audiencia de Alicante ha condenado a cinco años y medio de prisión por tentativa de asesinato a un hombre que acuchilló en el cuello a un joven de 20 años con el que acababa de tener una discusión en una cafetería de l’Alfàs del Pi, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Como ya se publicó, el acusado admitió los hechos en el juicio y se declaró culpable de la agresión ocurrida la mañana de 12 de julio de 2019. La sala le aplica una atenuante de reparación del daño, porque pagó una indemnización al joven herido antes de que se celebrara el juicio la semana pasada.

Agresor y víctima son de nacionalidad británica, aunque ninguno de ellos se conocía con anterioridad a estos hechos. El joven estaba con un grupo de seis amigos, también británicos, desayunando en una cafetería de la playa del Albir y, al llegar la hora de pagar la cuenta, no tenían dinero suficiente. Los jóvenes fueron a buscar efectivo, mientras uno de ellos se quedó esperando en el local a que volvieran. El procesado, de 49 años que estaba en el local y presenció toda la escena, se ofreció para pagar la cuenta, pero acabó manteniendo una discusión con su compatriota. La reacción fue ir a la cocina, coger un cuchillo de grandes dimensiones y apuñalar a la víctima por la espalda en el cuello mientras estaba sentado, según declara probado el fallo. El acusado volvió a la cocina, lavó la sangre del cuchillo y les dijo a las camareras: «Si preguntan, no he sido yo», abandonando en local.

El fallo recuerda que, además de la propia confesión del acusado que se mostró arrepentido por lo ocurrido, las declaraciones de la dueña y la empleada del local fueron «contundentes» al narrar cómo el procesado acuchilló por la espalda a la víctima.

Los magistrados de la Sección Décima recuerdan que el forense dijo que las lesiones sufridas por la víctima podrían haberle causado la muerte en caso de no haber recibido asistencia médica, ya que afectaron a la médula espinal.

El fallo recuerda que el acusado, al acercarse por la espalda a la víctima anuló la capacidad de reacción y defensa de éste, a pesar de que antes le pusiera le cuchillo delante del cuello. «Le pinchó sin mediar tiempo para que aquel reaccionara y huyera o se defendiera», dice la sentencia.

La defensa había planteado que se sustituyera esta pena por la expulsión del acusado de territorio nacional, pero la sala considera que los hechos cometidos «son de elevada gravedad» por lo que señala que ésta no se hará efectiva cuando haya cumplido tres años y ocho meses de prisión. También se establece la prohibición para que no vuelva a entrar en territorio nacional en el plazo de diez años.