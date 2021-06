Condenado por abusar de dos de sus hijas en Monóvar durante años

La primera de las menores era fruto de una relación anterior del acusado. Éste y su madre se separaron cuando la niña contaba con ocho años y no fue hasta que ésta contaba con doce cuando se estableció un régimen de visitas. La Audiencia considera probado que cada vez que la niña iba a pasar el fin de semana a casa del acusado, éste aprovechaba para ir a darle las buenas noches y el amanecer para entrar en su habitación, meterse con ella en la cama y hacerle tocamientos en sus partes íntimas. Situación que ocurrió hasta que cumplió los 16 años. Durante las navidades de 2016, cuando contaba con 22 años, el padre nuevamente la agarró por detrás para tocarle los pechos. La joven le contó a su pareja lo ocurrido y éste la emplazó a que denunciara. La sentencia relata que la víctima hasta entonces no había denunciado «por el miedo a no ser creída y un sentimiento de cariño hacia su padre y querer estar en su compañía, claudicando al chantaje emocional de su padre y las advertencias de que si se lo decía a alguien no iba a verle más».

La segunda víctima era fruto de otra relación y sufrió los mismos abusos desde que tenía ocho años de edad. Cuando se presentó la denuncia, la menor confesó a su madre lo que a ella también le pasaba.