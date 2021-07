El hombre de 39 años que fue hallado en el interior de la estatua de un dinosaurio en Santa Coloma de Gramenet falleció por causas accidentales, según certificó una autopsia que ha cerrado la investigación que los Mossos d’Esquadra abrieron para aclarar el suceso. El examen forense confirmó lo previsto por los policías: no se trataba de una muerte de origen criminal. El vecino de Santa Coloma, que llevaba dos días en paradero desconocido según denunció su familia, entró en la figura de cartón piedra y se quedó aprisionado boca abajo en la pata trasera de la estructura que representaba al animal jurásico. Acabó muriendo por asfixia. Lo más probable es que el hombre accediera al interior de la estatua del dinosaurio buscando un refugio para pasar la noche, que uno de los objetos que portaba –posiblemente su teléfono móvil– se cayera en la pata y perdiera la vida tratando de recuperarlo. Mucho antes de que los médicos entregaran unas conclusiones con las que se desvanece el misterio que rodeaba al caso, su trágica muerte ya había dado la vuelta al mundo.

Relacionadas Aparece un cadáver dentro de una estatua de un dinosaurio en Barcelona

El hombre fallecido en la estatua del dinosaurio llevaba dos días fuera de casa

El servicio de ‘press clipping’ contratado por el Ayuntamiento de Santa Coloma, el que se encarga de detallar cuántos medios de comunicación han publicado información que concierne a la localidad, envió un dossier diario durante los días inmediatamente posteriores al suceso mucho más extenso que de costumbre. Tan abultado que los responsables de comunicación del consistorio no daban crédito. El nombre de Santa Coloma de Gramanet, por una vez, aparecía citado en todo el planeta.

La lucha por la audiencia

El desgraciado caso de este hombre, avanzado por el portal Elmirall.net el 22 de mayo, ilustra bien la dinámica que impera en el periodismo de internet. Los responsables de captar audiencia de redacciones de los rincones más dispares del globo detectaron que el cadáver hallado en España dentro de un dinosaurio suscitaba interés y, sin importar lo lejos que quedara la localidad barcelonesa de sus respectivos dominios, encargaron a sus trabajadores que redactaran una noticia del episodio para sus portales digitales. Hay centenares y centenares de informaciones sospechosamente parecidas publicadas en medios de lenguas diversas. El suceso se 'viralizó' convertido en una anécdota llamativa de consumo masivo.

El resorte más decisivo para que eso sucediera a escala global quizá lo activó el diario The Guardian, cuya pieza, firmada desde Madrid, es la más citada por los medios de habla inglesa. A esta se refiere la noticia que publicó The Washington Post. O el diario The USA Today, que ilustró la noticia con un vídeo sobre la presencia de restos de stegosaurus –la especie jurásica que representaba la estatua de Santa Coloma– en Escocia. Ambos diarios americanos citan asimismo a la BBC, que curiosamente publicó una pieza sin firma que únicamente refiere haber consultado “medios locales” sin aclarar cuáles. También recogen la información difundida por el corresponsal del rotativo británico algunos portales asiáticos como el The Indian Express. Otros, como el Daily Bangladesh, hacen como la BBC y aluden a “medios locales”. En total, Google ofrece unos 150 enlaces distintos al introducir el titular en inglés que usó The Guardian: “Missing man found dead inside spanish dinosaur statue”. La mayoría pertenecen a las ediciones digitales de medios de comunicación. Aunque también existen ‘links’ que conducen a 'agregadores' de noticias, foros o incluso una web sobre muertes de celebridades.

En francés existen unos 70 medios distintos que se han hecho eco de la tragedia. Entre ellos Le Parisien, que también cita a The Guardian. En Italia el suceso apareció en menos webs, unas treinta, como la del Giornale de Siracusa o Il messagero, que a pesar de no haber dedicado a ningún periodista a cubrir el suceso trata la información como "reservada para los abonados” y además termina el texto fusilado de otros portales avisando a navegantes de que ese contenido no puede “reproducirse”. La noticia tuvo menos recorrido en Alemania, donde apenas una docena de medios informaron sobre el episodio. Algunos, sin embargo, de tanto prestigio como el Der Spiegel, que, nuevamente, cita al The Guardian.

En español hay más o menos un centenar de noticias, menos que en inglés. Los principales medios catalanes y españoles aparecen al principio de los enlaces propuestos por Google. El último digital que señala el buscador es el diario Puntual de Puebla (México).