La AEGC denuncia falta de aire acondicionado en cuarteles de la provincia de Alicante

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en Alicante ha denunciado en un comunicado que los agentes de algunos cuarteles de la provincia "tienen que sufrir los calores estivales sin aire acondicionado" y trabajar en condiciones penosas, como es el caso de Sax, Altea y Villena. La asociación denuncia la falta de inversión en el mantenimiento de los cuarteles de la Guardia Civil en Alicante y que no se dé una solución a la reparación de los aparatos de aire y a otras deficiencias.

Según la AEGC, dos de los aparatos de aire acondicionado que tienen en Sax para mitigar las altas temperaturas están estropeados. Uno de ellos es el del cuarto de puertas, que está averiado desde hace tres meses, y el otro es el de la sala de espera de atención al ciudadano, que inoperativo desde hace tres años. "Otros puestos que este verano lo viven al aire del abanico son el de Altea, que tiene dos oficinas de atención al ciudadano con servicio de 24 horas y en una de ellas para variar nadie repara el aire acondicionado. Y en el de Villena, donde los vestuarios de seguridad ciudadana en verano son una sauna y en invierno una nevera".

A este problema con los aparatos de aire la AEGC añade el de la falta de techados en la mayoría de los puestos, por lo que "cuando tienen que utilizar los vehículos oficiales, los guardias se encuentran con el calor acumulado por estar los coches al sol y en ellos tienen que prestar servicio".

La AEGC recuerda que estas quejas no son nuevas y aseguran que desde octubre de 2018 están presentando escritos en la Comandancia con todas las deficiencias de los cuarteles de la Guardia Civil en Alicante. "Pero casi tres años después de múltiples reuniones con responsables de la Guardia Civil en la provincia, con representantes políticos tanto autonómicos como nacionales, los guardias civiles seguimos a la espera de la inversión económica necesaria para subsanar todas las deficiencias", añade el comunicado de la asociación. "Tres años en los que AEGC no ha dejado pasar un día en el que no haya recordado que, por ejemplo, el cuartel de Villajoyosa sigue sin acceso para personas con discapacidad de movilidad, lo que a nuestro juicio es una total falta de empatía y solidaridad con las personas que tienen que acudir al cuartel y no tienen posibilidad de acceder", indica la Asociación Española de Guardias Civiles.