Al banquillo por apuñalar al hijo de su pareja porque no recogía la habitación

La Audiencia de Alicante sentó este lunes en el banquillo a un hombre acusado de haber apuñalado al hijo de su compañera sentimental durante una discusión porque no tenía recogida la habitación. Los hechos ocurrieron el 22 de agosto del año pasado, aunque el acusado sostuvo que no recordaba nada de lo que había pasado ese día. El hombre está en prisión preventiva a raíz de estos hechos. La víctima confirmó la agresión durante el interrogatorio pero aseguró que creía que su padrastro no tenía intención de matarlo cuando le atacó con el cuchillo. El joven vivía con el acusado desde que era menor de edad.

Los hechos ocurrieron de madrugada en el domicilio familiar, donde el procesado mantuvo una discusión con la víctima de 29 años de edad. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, acusado y víctima habían tenido una discusión por el desorden de su habitación. Tras esta disputa, el encausado cogió un cuchillo y se dirigió a la habitación de su hijastro, mientras le amenazaba de muerte. Cuando accedió a la estancia, se abalanzó sobre el joven y le cortó en el cuello y en el brazo. La madre de la víctima se puso entre ambos para evitar que continuara el ataque mientras el joven salía corriendo para pedir ayuda.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de un intento de homicidio y por el que pide una pena de nueve años de prisión. De todas maneras, el juicio no pudo quedar visto para sentencia debido a que la madre del joven no pudo testificar a causa de un problema médico. La mujer estaba en el centro de salud en el momento del juicio por un problema respiratorio. La sala preparó todo para que no se desplazara a Alicante y pudiera testificar por videoconferencia desde los juzgados de Villena, donde finalmente no se presentó por causas que se desconocen. La vista oral se retomará el miércoles en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante con la declaración de la mujer y podría dejar el proceso visto para sentencia. La Fiscalía considera de interés su testimonio porque fue ella quien se interpuso frente al acusado cuando comenzó la agresión con el arma blanca.

Sin biombos

La sala había planteado a la víctima la posibilidad de declarar protegido por un biombo para no tener contacto visual con se agresor, pero ésta lo rechazó. Del mismo modo, también se le ofreció esperar en una sala aparte para no cruzarse con él mientras se le trasladaba del calabozo a la sala de vistas y que también acabó rechazando. Finalmente, agresor y víctima sí que se cruzaron en el momento en que el primero era trasladado ante el tribunal. Momento hasta en el que parecían cruzarse unas breves palabras.

El joven confirmó ante la sala la agresión sufrida y que mientras su madre le protegía salió corriendo para pedir ayuda, mientras se tapaba la herida del cuchillo en el cuello. En la calle permaneció hasta que finalmente se presentó la Guardia Civil en el domicilio, que procedió al arresto del presunto agresor. La víctima de todas maneras trató de exculpar a su agresor, de quien dijo que creía que no tenía intención de matarle y que en ese momento parecía no saber ni lo que hacía. El hecho de que las heridas estuvieran localizadas en una zona vital como es el cuello es valorado por la Fiscalía como que las cuchilladas sí que tenían un ánimo homicida.

Ante el tribunal, testificaron también los guardias civiles que intervinieron en su día en la investigación del apuñalamiento