El brote en la prisión de Fontcalent obliga a suspender el juicio al narco de la Wikipedia

La sala había mantenido el señalamiento a Charrington por si había alguna posibilidad de dejar el asunto visto para sentencia esta semana, pero no ha sido posible. El resto de los acusados está en libertad. Al ver que no se iba a trasladar al preso y que no había posibilidad de que éste compareciera por videoconferencia desde la cárcel, se optó por aplazar la vista hasta el próximo octubre.

Es la segunda vez que se celebra este juicio, después de que el Tribunal Supremo anulara el primero al entender que los magistrados que formaron parte del tribunal estaban «contaminados» porque previamente habían resuelto recursos en los que se pronunciaban sobre el fondo del asunto. En el juicio anulado, Charrington fue condenado a quince años y medio de cárcel por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Ahora debe repetirse la vista con un nuevo tribunal y que debería haber empezado ayer, junto a otros cuatro acusados, uno de ellos el hijo de Charrington. En el primer juicio fueron exonerados otros cinco acusados que no volverán a sentarse en el banquillo y para los que se mantiene la absolución.

El «narco de la Wikipedia» está acusado de organizar el transporte e introducción en un velero por un puerto de Altea de un alijo de 192 kilos de cocaína que fue incautado en una vivienda de El Albir en 2012. El dinero se blanqueaba a través de tres agencias de cambio de divisas, según la acusación pública. Charrington recibió su apodo al aparecer en esta página un perfil del presunto narco, donde se relata su historial relacionado con el tráfico de drogas.

El reo que está en Fontcalent no pudo ser juzgado en el primer juicio porque se encontraba fugado de la Justicia. Su condición de preso preventivo hacía que para la sala este juicio fuera prioritario. Su aislamiento por el brote de Fontcalent ha impedido celebrar la vista para el resto, que sí se ha presentado ante la Sección Décima. Los acusados están defendidos por los letrados José Soler, Joaquín de Lacy y Óscar de Alfonso.