La prisión de Villena registra una pelea multitudinaria entre dos bandas

Los hechos ocurrieron el domingo sobre las 19.00 horas en la sala de estar del módulo dos de Villena, que está considerado como uno de los más peligrosos del penal. Uno de los internos se abalanzó por sorpresa contra otro y le golpeó en la cabeza, causándole una brecha que posteriormente motivó su traslado a un centro hospitalario. Inmediatamente reclusos de uno y otro bando comenzaron una pelea multitudinaria en el que cualquier instrumento servía para poder atizar al otro y causar el máximo de daño. Escenas de tensión que se agravaron más cuando los funcionarios que trataron de separarlos fueron acorralados por internos de la prisión que les impedían acercarse y les decían "aquí mandamos nosotros". La pelea pudo zanjarse, cuando llegó el jefe del servicio con refuerzos y se consiguió rebajar la tensión.

La pelea pudo resolverse separando a los dos cabecillas y trasladándolos a módulos diferentes. Desde TAMPM se denunció que no se han aplicado medidas coercitivas, ni para los cabecillas, ni para los reclusos que intimidaron a los funcionarios, lo que traslada la sensación de impunidad entre la población reclusa. A esto se añade que esa tarde no había ningún médico de guardia, ya que muchas de sus plazas están desiertas debido a que no se cubren por ser puestos nada atractivos. En Villena solo queda un médico titular de una plantilla de ocho, teniendo que asumir la carga de su ausencia los enfermeros que ya de por sí sufren una importante carga de trabajo. También reclamaron que los funcionarios ostenten la condición de autoridad, medida que para ellos no tiene explicación que esté vigente, ya que no supone ningún coste económico.