El menor apuñalado en Villena se había peleado días antes con su presunto agresor

Como ya publicó este diario en su edición de ayer, los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas del martes en las proximidades de la Plaza de Toros de Villena. El presunto agresor es un hombre de 41 años, delincuente habitual y que cuenta con numerosos antecedentes policiales en el municipio. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que éste ya había tenido problemas con el menor acuchillado y con el grupo de amigos que el acompaña. El último de ellos ocurrió precisamente pocos días antes, por lo que cuando se encontraron por la calle volvieron a enzarzarse. Los motivos de estas peleas no han trascendido.

Según pudo confirmar este diario, agentes de la Policía Local de Villena se encontraban de patrulla por la zona y vieron desde lo lejos que el ahora detenido se estaba peleando con un grupo de al menos otros tres jóvenes más. Mientras los agentes se acercaron al lugar de la reyerta y bajaban del coche patrulla, el presunto agresor habría clavado una navaja de pequeñas dimensiones en el costado de la víctima de 15 años de edad. Los agentes pudieron detenerlo casi de inmediato y se hizo cargo del arrestado la Guardia Civil.

Heridas superficiales

Fuentes cercanas al caso explicaron que el menor sufrió lesiones superficiales, motivo por el que no se temía por su vida. De hecho, se le ha imputado un delito de lesiones agravadas y no tentativa de homicidio, al entender que las heridas sufridas no afectaron a órganos vitales. El menor solo precisó puntos de sutura como tratamiento.

La Fiscalía optó por no solicitar la prisión para el detenido después de que este miércoles pasara a disposición del juzgado de Instrucción número tres de Villena, que se encontraba en funciones de guardia. La jueza le dejó en libertad provisional, aunque se acordó una orden de alejamiento para asegurar que el sospechoso no vuelva a acercarse a la víctima mientras se completa la instrucción de la causa y se remite a un juzgado para que se celebre el juicio oral, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia.