Una niña de tres años resulta herida al ser atacada por un pitbull en Alicante

Una niña de tres años resultó herida el jueves por la tarde una vivienda de Alicante tras ser atacada por un pitbull, según han confirmado a este diario fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron en la zona norte de Alicante mientras los padres de la pequeña estaban de visita en casa de unos familiares, donde se encontraba el can. Las mismas fuentes precisaron que las heridas de la menor no revestían gravedad y que sus familiares habían manifestado que no tenían intención de presentar denuncia, aunque fue movilizada la Unidad Canina de la Policía Local de Alicante.