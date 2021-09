Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan la muerte de una joven de entre 25 y 29 años, de origen paraguayo, a la que encontraron en su casa del municipio orensano de O Barco de Valdeorras con signos de violencia.

Los agentes policiales acudieron a su domicilio particular después de que una de las compañeras de piso llamase para alertar que la mujer no había ido a trabajar y eso no era habitual en ella, por lo que le hizo sospechar. Desde el momento de la llamada se organizó y determinó el dispositivo policial para acudir a su vivienda donde llegaron pasadas las 15.00 horas de la tarde de hoy.

Los agentes tiraron la puerta abajo y entraron a la vivienda de la mujer, que vivía en un segundo piso, en la Avenida Conde de Fenosa de la villa. Allí encontraron el cuerpo sin vida de la joven.

Los agentes establecieron un protocolo de actuación, llamando a una unidad especialidad de la Policía Judicial para que se personara en el lugar de los hechos e investigara todas las posibles causas que llevaron a la muerte a la joven.

En un primer momento, se percataron de que tenía signos de violencia, por lo que los agentes estuvieron analizando la vivienda para encontrar posibles pruebas que encaminaran alguna hipótesis del posible fallecimiento. Al cierre de este periódico no trascendió ningún detalle de los hechos ocurridos y se esperaba el levantamiento del cadáver. En la calle comerciantes, vecinos y transeúntes se mostraban incrédulos con lo que estaba pasando en la vivienda y se sorprendían por el trágico suceso, en plena celebración de las fiestas de O Barco de Valdeorras.