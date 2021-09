Petición de cárcel para un hombre que incitó a sus perros a atacar una colonia de gatos en Barcelona

El hombre que, en 2019, soltó a sus cinco perros en el espigón de la Barceloneta y los incitó a agredir una colonia de gatos se enfrenta ahora a una pena de cárcel. Ocurrió en varias ocasiones hace dos años y, a consecuencia de estos ataques, murieron tres felinos. Patricia Sperje, presidenta de la Associació Gats de l'Espigó de la Barceloneta (AGEB), puso una denuncia el 28 de diciembre de 2019. La entidad se fundó en 2018 para proteger a esta colonia de gatos,

Esta asociación representa ahora la acusación particular y pide 18 meses de cárcel por cada felino muerto, así como una indemnización por daños morales. En este juicio, que según calcula la abogada de la entidad, Cristina Bécares, se celebrará previsiblemente en un mínimo de ocho meses, también se ha personado el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio pide también una indemnización por cada gato muerto esterilizado.

Para Bécares, se trata de un "juicio inusual", porque el acusado no maltrató directamente a los gatos, sino que azuzó a los perros para que lo atacaran. "Antes situaciones así, muchas veces las asociaciones deciden no denunciar. Y los jueces no suelen tirar adelante estos casos", explica Bécares a este diario. "Espero que sea un precedente de cara a que las entidades denuncien", dice.

De madrugada

Los hechos se remontan a diciembre de 2019. "Un pescador vio a una persona paseando con cinco perros a las dos de la mañana. El dueño los soltó en el espigón y acabaron matando a tres gatos. Las fotos son sádicas", relataba entonces a este diario Sperje. A raíz de estos ataques, los vecinos comenzaron a turnarse para vigilar la zona.

La colonia de gatos del espigón de la Barceloneta existe desde hace nueve años, pero en 2019, poco antes de los ataques, el vecindario decidió montar una asociación para protegerlos. Antes, cuidaban de ellos los pescadores. Ahora, los 20 voluntarios que forman parte de la entidad esterilizan a los gatos a través de un programa del ayuntamiento y les dan de comer.

Traslado de los gatos

En diciembre de 2019, Héctor Linares fue uno de los vecinos que hizo guardia en el espigón cuando, de nuevo, apareció el hombre con sus cinco perros. "Vi cómo le quitó la correa y oí cómo los animaba a atacar a los gatos", narraba. Cuando Linares lo increpó, el hombre incitó a otro perro a morderle a él. Fue entonces cuando llamó a la policía. "Le tomaron los datos y le obligaron a irse, pero no le quitaron los perros", añadió Linares.

A raíz de aquellos ataques, la asociación trasladó a la colonia de gatos a un recinto privado de la Barceloneta. "Nosotros hicimos la denuncia para evitar más ataques", explica la presidenta de la entidad, Patricia Sperje. Por eso decidieron sacar a los animales de allí. Actualmente un total de 10 felinos forman parte de esta colonia.

Desconocen si antes de la creación de la colonia (que se fundo "muy poco antes" de los hechos ahora denunciados) se habían producido también estos ataques porque, hasta entonces, "no se llevaba un control" de los gatos.