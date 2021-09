Deniegan en un hospital de Murcia atender a un bebé de Elche con fiebre

Una familia de Elche presentó el pasado fin de semana una queja en la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, después que se negaran a atender en las urgencias pediátricas del Hospital Virgen de la Arrixaca a un bebé de 45 días con fiebre y que padece una patología, según explicaron a este diario. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde cuando la familia se encontraba en Molina de Segura y la pequeña comenzó a encontrarse mal y a tener fiebre. «Nos alarmamos porque la niña nunca la había tenido y además necesita una especial atención sanitaria, ya que nació con una patología que precisa de revisiones médicas periódicas», argumentan en el escrito.

La familia ilicitana acudió en un primer momento al centro de salud de Molina de Segura desde donde les remitieron al Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, porque carecían de un servicio de Pediatría donde poder ver qué le pasaba. Ya en el hospital público murciano, «las dos señoras del mostrador, pese a los reiterados ruegos, se negaron a prestar asistencia médica» a la pequeña «aduciendo que no aparecía en su ordenador».

La familia solicitó entonces una hoja de reclamación que, aseguran, nos les facilitaron por lo que «indignadas, humilladas, angustiadas y envueltas en lágrimas -explican en el escrito- regresaron a Elche con la pequeña, dirigiéndose al Hospital General donde fue atendida, «siendo ingresada en planta durante las 24 horas siguientes para realizarle diversas pruebas y ver el origen de esa fiebre.

En la queja la familia no solo pide explicaciones sino también se pregunta si el Hospital Virgen de la Arrixaca se ha privatizado y por eso no atiende a un paciente de la sanidad pública en un servicio de Urgencias. «¿Es que la sanidad no es igual para todos? ¿es que hay fronteras en España según donde se viva?» Y añaden: «lo que ha pasado en la Arrixaca es una vergüenza local, regional, nacional y europea».

La familia asegura que la madre de la pequeña, curiosamente, nació en el Hospital murciano hace dos décadas y no se terminan de explicar por qué han recibido este trato, lamentando que otros ciudadanos puedan verse en la misma situación que ellos, con esa situación de angustia. En el escrito consideran que ha existido una negligencia en la atención y piden que se asuman responsabilidades.