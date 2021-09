La Casa del Terror de Ohio ha hecho honor a su nombre tras el fatídico accidente protagonizado el pasado 18 de septiembre por uno de sus actores, que acuchilló por error a un niño de 11 años que entró en la atracción.

Christopher Pogozelski, un joven de 22 años que trabajaba en la "Casa Embrujada de los 7 Pisos del Infierno", situada en una feria del condado de Cuyahoga, fue despedido y va a ser juzgado por apuñalar en el pie a un niño al que trataba de asustar y que asumió que el arma era de mentira.

"Estaba raspando el suelo con el cuchillo y mi hijo le dijo: 'No tengo miedo, tu cuchillo es falso'. Entonces el hombre dijo: 'Oh, es real. Créame, es real'. Y ahí fue cuando empezó a bromear con pincharle en el pie hasta que, accidentalmente, lo hizo", explica la madre del niño, Karen Bednarski, a The Washington Post.

Pogozelski, muy arrepentido por lo ocurrido, será juzgado por agresión negligente y se ha quedado sin trabajo, ya que la atracción proporciona armas falsas pero él llevó ese día el cuchillo de casa. El pequeño sufrió un corte en el dedo del pie izquierdo, sin mayor gravedad, según detallan medios estadounidenses.