El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a un octogenario en Babel

El acusado, un ciudadano rumano de 28 años y con numerosos antecedentes por robos violentos, fue invitado por la víctima a su casa junto a una tercera persona. El jurado ha considerado probado que una vez en la casa entre los dos mataron al hombre al causarle la asfixia mientras le inmovilizaban con el propósito de robarle. El cadáver fue encontrado nueve días después al llamar la familia a la Policía preocupaba porque tenía previsto su regreso a Madrid día 25 y no sabían nada de él. La víctima es un jubilado residente en Leganés que solía desplazarse al piso que tenía en Alicante y donde acostumbraba a ir todos los años durante las Hogueras.

El jurado se ha basado en las contradicciones del acusado a lo largo de su casa y en el hallazgo de su ADN en el domicilio. El fallo le considera autor de un delito de asesinato, al valorar que la víctima no tuvo capacidad de defenderse mientras era inmovilizado lo que determinó que se asfixiara. Del mismo modo, el jurado ha rechazado que la víctima fuera una persona especialmente vulnerable por su edad, ya que ven probado que no dependía de nadie y se movía con cierta autonomía. Este hecho descarta que se le pueda imponer la prisión permanente revisable tal y como pedía la acusación particular que ejercita la familia de la víctima.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han pedido 20 años de prisión por el asesinato, así como entre tres y cinco años y medio por el robo con violencia. La defensa ha reclamado la pena mínima.