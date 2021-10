Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Esa ha sido la decisión de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza con respecto a Abdelkarim A. M., el joven marroquí de 27 años, que ayer agredió salvajemente a dos agentes de la Policía Nacional cuando iban a detenerle por intimidar a su casera con un pistola cuatro días antes en una vivienda del barrio del Picarral. Ya van siete ataques a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Zaragoza.

El riesgo de fuga ha pesado en la decisión de la magistrada que ha atendido a la solicitud de privación de libertad solicitada por la Fiscalía Provincial de Zaragoza y por el abogado del sindicato policial Jupol, Marco Antonio Navarro, que se acaba de personar en la causa como acusación puesto que los dos agentes heridos son afiliados de este colectivo.

El arresto del fugitivo se produjo ayer sobre las 15.30 horas en el interior del número 62 de la calle Mariano Cerezo, en el barrio de El Gancho. Eran sobre las 15.30 horas cuando una patrulla de la Unidad Motorizada de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, conocida como los Centellas, le observó, le siguió los pasos y fueron a detenerle. Pero no les fue fácil, ya que, tal y como publicó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, entró al portal y subió las escaleras. Los dos policías nacionales fueron detrás de él consiguiendo alcanzarle en el rellano. Trató de esconderse, pero no pudo. Allí comenzó un rifirrafe, puesto que el sospechoso trataba de arrebatarles el arma. No lo consiguió, pero al verse sin escapatoria decidió caer los tres juntos por las escaleras. Hasta dos pisos fueron rodando hasta llegar al portal. "Vosotros no me vais a detener" les dijo al tiempo que les amenazó de muerte: "Os voy a matar, ahora lo vais a ver... 3, 2, 1...".

La agresividad fue a más e incluso llegó a morder en la mano a uno de los agentes, provocándole una importante herida sangrante. A pesar de todo fue capturado y los agentes trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos de sus heridas. Los dos presentan traumatismos por la caída, especialmente uno de ellos que tiene dolores cervicales. Están de baja.

Objetos intervenidos

En el cacheo posterior a la detención de Abdelkarim A. M. los agentes le intervienen 420 euros, un blister con tres pastillas de Diazepan de cinco milígramos y un cartucho detonante con la inscripción GFL 9 milímetros que se encuentra percutido y que correspondería con la empleada por el arma detonadora durante el altercado con su casera.

Dicho incidente, que adelantó este diario, tuvo lugar el pasado jueves cuando, de repente, unos tiros al aire sorprendieron a los vecinos de un grupo de viviendas sindicales de la plaza El Burgo de Ebro, en el zaragozano barrio del Picarral. Muchos creyeron en un inicio que se trataban de petardos por los Pilares, pero los gritos que procedían del cuarto piso del número 2 decían lo contrario. Había una discusión entre una mujer y un joven de origen marroquí que se encontraba en la ventana de esta vivienda. Él empuñaba una pistola. Al parecer, ella habría ido acompañada de su hijo para reclamarle el dinero de varios meses del alquiler de la casa, pero él se habría negado.

Fue la propia mujer la que llamó a la sala del 091 para pedir ayuda policial. Al llegar los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se esfumó, probablemente saliendo desde la ventana de un cuarto piso. Una vez en el interior de la vivienda, los agentes hallaron un kilo de marihuana seca, por lo que la investigación fue asumida por el Grupo contra el Tráfico Minorista de Estupefacientes.