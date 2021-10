La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condenó ayer a un hombre a dos años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina durante la celebración de una comunión. El condenado no tendrá que ingresar en prisión si no comete ningún delito durante un periodo de tres años y completa un curso de educación sexual. Poco antes de la vista, la madre de la niña abusada se abalanzó contra el acusado, al que empujó y golpeó. «¡Le has jodido la vida a tu sobrina!», exclamó.

El hombre aceptó los hechos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el ministerio fiscal en la vista celebrada ayer en la Audiencia de Palma. También se le impuso una multa de 6.000 euros, que deberá abonar en el plazo máximo de un año, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante un periodo de siete años y la libertad vigilada durante seis años.

Antes de la celebración de la vista, la madre de la víctima se abalanzó contra el hombre, que esperaba junto a su abogado en la puerta de la sala de vistas. La mujer le empujó y le golpeó, antes de ser separada por varios allegados. «¡Le has jodido la vida a tu sobrina!», le gritó la mujer, que también protestó contra el funcionamiento de la justicia.

Los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2014, durante la fiesta de celebración de la comunión de su sobrina en un hotel en Cala Mandia (Manacor).

El condenado reconoció que, aprovechándose de que su sobrina, de entonces ocho años, tenía que ponerse el bikini para bañarse en la piscina, la acompañó a la habitación.

Una vez dentro, el hombre le dijo que debía ducharse, a lo que la pequeña accedió. Aprovechándose de esta situación, el condenado abrió la cortina de la bañera y abusó sexualmente de la menor.

La fiscalía solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de cárcel para el acusado, una condena que ayer rebajó a dos años tras alcanzar un acuerdo de conformidad. De esta manera el hombre fue condenado en firme al reconocer que cometió el delito y conformarse con la pena, pero también evitó ingresar en prisión.