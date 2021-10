Al banquillo por perseguir a tiros a su pareja en Relleu tras una discusión

Perseguida por su presunto agresor que pistola en mano la perseguía a tiros por el campo. La Audiencia de Alicante juzgó este jueves una presunta agresión machista en la que la Guardia Civil halló un arsenal de armas en la vivienda, alguna de ellas de guerra, a raíz de su intervención. Sin embargo, el acusado no va a poder ser acusado de intento de homicidio al no poder determinarse durante la investigación cuál era la trayectoria de las balas. La Guardia Civil encontró casquillos que acreditaban que el arma se disparó al menos dos veces. Pero no se ha podido encontrar dónde impactaron las balas, lo que impide determinar hacia donde estaba apuntando el procesado cuando disparó. La mujer aseguró que mientras huía notó cómo le pasaron las balas rozando y así lo mantuvo en la vista oral.