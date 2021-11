Juzgan a 19 acusados de estafas para comprar coches

La acusación pública solicita inicialmente penas de entre dos y cinco años de prisión. No obstante, tras declararse ayer culpables 18 de los 19 acusados, uno de ellos defendido por el abogado Moisés Candela, la Fiscalía modificará, presumiblemente, sus conclusiones y rebajará su petición de condenas. Otros tres procesados en la causa han sido declarados en rebeldía al no haber sido localizados. El abogado Ignacio Gally, defensor del único procesado que no se declaró culpable, solicita la absolución de su cliente al negar su implicación en la trama.

La estafa se remonta al año 2006. Los acusados, entre los que se encontraban propietarios de concesionarios y casas de compraventa de vehículos de segunda mano y colaboradores de una entidad financiera, idearon una trama para obtener préstamos personales para financiar la compra de coches de segunda mano. Para ello utilizaron nóminas laborales falsas y las facturas proforma eran alteradas de tal forma que fijaban un precio superior a los vehículos.

Beneficios a repartir

De esta forma, los implicados no solo conseguían una financiación fraudulenta para personas sin solvencia ni voluntad de pagar, sino que al pedir un préstamo por un importe superior conseguían un beneficio que se repartían entre los miembros de la trama.

Con este sistema consumaron una docena de operaciones financieras fraudulentas por un importe superior a los 150.000 euros. La Fiscalía acusa a la trama de una docena de delitos de estafa y falsedad documental.

El juicio concluirá hoy en el salón de actos del edificio judicial de Benalúa, ya que en la Audiencia no hay salas con capacidad para tantas personas.