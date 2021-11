Siguen en paradero desconocido y se cree que ya han abandonado Extremadura y que lo han hecho en vehículo. Es la última hora del grupo de holandeses que se encontraba alojado en un apartamento turístico de Navas del Madroño y en el que se detectaron positivos en covid, por lo que debían de guardar cuarentena. Según los datos del SES, este brote implica nueve positivos y seis contactos estrechos.

Habría que recordar que la Junta de Extremadura ya ha emitido una alerta al Sistema Internacional de Salud Pública relativa a este grupo de turistas.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado este jueves que con esta comunicación "concluye el papel de alerta de la Administración regional, que ahora se limita a seguir estrechamente los casos de coronavirus que pudieran producirse en Navas del Madroño".

"Hemos dado la alerta internacional porque son personas que no pertenecen a España, que no son ciudadanos españoles y habían desaparecido y esto representa un problema para la salud pública", ha subrayado Vergeles. "A partir de ahí tendrán que ser los cuerpos y fuerzas de seguridad, y si llegan a un aeropuerto que sepan que estas personas son positivas", ha añadido.

Teniendo en cuenta que las autoridades locales indican que dichos turistas "no habían tenido contacto" con otras personas del pueblo, el consejero ha incidido en que la Junta está siguiendo "estrechamente" los casos que se den en la zona, aunque "de momento" no hay un incremento. "Esto en siete días puede dar todavía algún problema más, pero de momento no parece que lo haya", ha añadido.