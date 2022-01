Detenido un hombre por intentar robar una sucursal bancaria a punta de pistola en Albatera

Esta mañana se ha producido un intento de robo a mano armada en una sucursal bancaria de Albatera. Una de las empleadas de la oficina bancaria ha relatado que un hombre que estaba esperando a ser atendido, se ha acercado a caja y le ha dicho a la mujer que había en ventanilla: “Esto es un atraco”, después ha pedido que metiera todo el dinero que pudiesen en una bolsa que había sacado. La empleada le ha dicho que por seguridad no tenían efectivo fuera, a lo que él ha respondido: “Yo no estoy de broma” y acto seguido ha apuntado a la mujer con una pistola exigiendo que le metieran el dinero. Después de explicarle que por seguridad no podían disponer de lo que pedía, los trabajadores han abierto los cajones para que comprobase que era cierto, ha metido el arma en la bolsa y se ha ido. En ese momento las mujeres de la caja han avisado al director.

Una de las compañeras de ventanilla, al percatarse de la situación, ha pulsado la alarma silenciosa para avisar a la Guardia Civil que se ha presentado rápidamente y han revisado cámaras para posteriormente poner en marcha un despliegue por la ciudad y varios controles en los accesos al municipio. El hombre se ha atrincherado en Mercadona después de abandonar las oficinas de Sabadell, donde finalmente ha sido detenido por la Guardia Civil.