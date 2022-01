Un mosso fuera de servicio reduce a un atracador armado con un machete

Asegura que ahora que las imágenes de su actuación se han hechos virales, e inevitablemente han terminado llegando hasta su esposa, en casa no le caído ninguna bronca. Al contrario, afirma que su mujer se ha emocionado. “No está acostumbrada a verme en una situación así. Creo que ha ayudado a que comprenda mejor lo que hacemos y también a que disculpe algunos de mis silencios cuando vuelvo después de muchas horas que dificultan la conciliación. Ella había visto imágenes similares por la televisión pero ahora que era yo el de la pantalla supongo que ha cambiado un poco su perspectiva”.

En la cuenta oficial de los Mossos d’Esquadra, el vídeo que recoge la actuación de Miquel (nombre falso) ha generado un torrente de elogios infrecuente en las redes sociales, donde abundan más los palos que las flores. La semana pasada, estando fuera de servicio, Miquel entró en un supermercado de Mataró y, antes de dirigirse a las estanterías como el resto de clientes, observó a un tipo con la cara tapada con un pasamontañas –algo que en tiempos de pandemia no resulta tan llamativo– sacando dinero apresuradamente de una de las cajas junto a uno de los trabajadores. Se acercó y buscó el contacto visual con el cajero. Le preguntó si todo iba bien y el empleado le miró con el rostro “desencajado” pero no dijo nada. El sospechoso sí contestó. “Todo bien”, le soltó sin apartar la vista de la caja. “Los ojos del empleado eran los de alguien que está bloqueado y comprendí lo que sucedía”.

En la grabación se aprecia que tras percatarse de que se trata de un atraco, Miquel deja las bolsas de plástico que traía de casa sobre el mostrador, se acerca por detrás y, por sorpresa, inmoviliza al sospechoso anudando sus brazos con los suyos y presionando su cabeza contra el suelo. La maniobra dura unos segundos. El atracador acaba cediendo y dejándose caer contra el suelo. Es entonces cuando se aprecia que en la mano derecha llevaba un machete.

“No sabía que llevaba un cuchillo pero imaginaba que iría armado: una jeringuilla, una navaja, una pistola, podía ser cualquier cosa. Un atracador siempre va armado. Y no actuar no era una opción porque yo acababa de llegar y no sabía si había dejado heridos. No podía permitir que se marchara”, explica, tras admitir que la grabación también le ha sorprendido a él. Miquel lleva más de 15 años trabajando en un grupo de homicidios. La actuación del supermercado no forma parte del día a día de un investigador. Pero Miquel antes que detective había sido patrullero de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), una experiencia de la que tiró para reducir al atracador. “Todos los policías deberían comenzar siendo de la USC, yo les tengo mucho aprecio, son los primeros que llegan cuando llama el ciudadano”, les reconoce.

Miquel ha tenido tres intervenciones de mérito fuera de servicio. En las dos anteriores trató de detener por la calle a ladrones de teléfonos móviles que habían asaltado a ancianas. En una se llevó dos puñetazos. En la otra pudo recuperar el teléfono.

El 9 de octubre de 1998 Miquel debutó como policía de patrullero en Girona. Su primer servicio fue en Banyoles: 21 pensionistas franceses se ahogaron al hundirse una embarcación de recreo en el estanque del municipio. Fue un mal comienzo para una profesión que adora. “Ser policía te permite devolverle a la sociedad todo lo que te ha dado. A pesar de que a veces no se entienda lo que hacemos”.