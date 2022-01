Detienen a un ruso por hacerse pasar por policía en Calp para estafar a extranjeros

La Guardia Civil ha detenido en Calp a un hombre de 45 años y nacionalidad rusa acusado de hacerse pasar por un policía nacional y estafar al menos a tres ciudadanos extranjeros bajo la promesa de agilizar trámites de documentación en España a cambio de dinero. El arrestado, que ha quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en Dénia, ha sido acusado de un delito de usurpación de funciones públicas y de tres delitos de estafa, según informa la Comandancia de Alicante.

La denuncia de varios ciudadanos presentada el pasado octubre en Calp permitió abrir una investigación que ha concluido con la detención, el pasado 18 de enero, del presunto estafador.

Según la Guardia Civil, el arrestado seleccionaba a sus víctimas entre personas extranjeras que tenían pendiente algún trámite burocrático de su documentación en España. Además se aprovechaba de su conocimiento de idiomas de diversos países del Este de Europa y se ganaba la confianza de las víctimas haciéndoles creer que era policía nacional. Para ello les mostraba una placa y un carné de policía que evidentemente resultó ser falso.

El detenido ofrecía sus servicios para gestionarles y agilizarles los trámites para la obtención de documentos oficiales en España, tales como permisos de conducción, permisos de residencia "e incluso favores a nivel judicial".

Alardeaba además en presencia de las víctimas de sus supuestos contactos en diferentes administraciones públicas, según el Instituto Armado.

Mediante estos engaños el detenido consiguió más de 4.000 euros y no se descarta que haya cometido más estafas similares que no se han denunciado aún.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos y en especial a los nacionales de países no comunitarios que "realicen los trámites burocráticos a través de los cauces legales establecidos y en las oficinas de las diferentes administraciones públicas del estado habilitadas al efecto y rehúsen hacerlo a través de particulares no acreditados para evitar estas estafas o fraudes".