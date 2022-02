Seis años de cárcel a una acusada de explotación sexual de una joven en Benidorm

Un proceso judicial que comenzó a finales de 2018 con la liberación por parte de la Policía de tres víctimas de trata de seres humanos que eran obligadas a ejercer la prostitución en Benidorm ha concluido ahora con un juicio en el que se pidieron penas que sumaban 83 años de cárcel y una sentencia condenatoria que no alcanza los siete años de cárcel a dos de las tres personas enjuiciadas al no considerar probados todos los delitos objeto de acusación.

Según una sentencia de la Sección Tercera, condenan a seis años y tres meses de prisión a una acusada que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de más de 30 años. El fallo le condena como autora de uno de los tres delitos que le imputaban de trata de seres humanos y explotación sexual y de tres delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En la sentencia el tribunal también impone cuatro meses de cárcel a otra procesada por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al haber ayudado a una amiga a venir a España. Esta última acusada, defendida por el abogado José Luis Sánchez Calvo, se enfrentaba a una petición de pena de 26 años y nueve meses de prisión, pero el tribunal la absuelve de los delitos de trata y explotación sexual. La misma pena pedían para un tercer acusado, defendido por el letrado Alejandro Dapena, que ha sido absuelto de todos los delitos. Asimismo, los tres procesados han sido exculpados del delito de pertenencia a grupo criminal.

La Fiscalía consideraba a los acusados miembros de una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que trajo a Benidorm a jóvenes de Sudamérica a las que obligaba a ejercer la prostitución para saldar una deuda de 7.000 o 7.500 euros. Un mensaje de «WhatsApp» enviado por una de las víctimas a un cliente permitió que la Policía Nacional acudiera el 28 de octubre de 2018 al piso de Benidorm donde estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución.

De las tres víctimas liberadas por la Policía solo compareció en el juicio una de ellas y el tribunal consideró su testimonio totalmente creíble. Según los hechos declarados probados en la sentencia, esta joven de origen colombiano se encontraba en situación económica precaria en su país y se enteró de la posibilidad de viajar a España para dedicarse a la prostitución. En Medellín le facilitaron mil euros para viajar a España como turista y una compatriota afincada en Benidorm le proporcionó un billete de avión.

La joven llegó a Madrid el 5 de octubre de 2018 y recibió instrucciones de la mujer de Benidorm para continuar el viaje hasta la ciudad turística. La acusada la recogió y llevó a un piso de la calle Esperanto, donde le informó que había contraído una deuda de 7.500 euros con su organización y tenía que pagarla ejerciendo la prostitución. Le quitaron el pasaporte y le advirtieron de que si no obedecía le harían daño a ella o a su familia en Colombia, por lo que la joven, por miedo, se plegó a las órdenes de esta acusada. La joven ejerció la prostitución de este piso de Benidorm y varios días en uno de Elche propiedad del acusado que ha sido absuelto. Todo el dinero que ganaba se lo quedaba la acusada.

En el caso de otra de las víctimas liberadas, que regresó a su país y no estuvo en el juicio, la sentencia indica que consiguió un billete para volar de Venezuela a España a través de terceras personas no identificadas, las cuales le facilitaron el teléfono de la acusada de Benidorm. Estuvo ejerciendo la prostitución en el piso de la calle Esperanto y en Dénia, hasta que la Policía acudió a la vivienda gracias al mensaje de WhatsApp que envió a un cliente. Este testigo dijo haber sido víctima de un engaño y que le reclamaban 7.500 euros, pero luego cambió su versión y declaró que sabía que podría trabajar en la prostitución y que el dinero se lo prestó la acusada. Aunque al tribunal le parece «sospechoso» el cambio de versión, precisa que no se puede asegurar que no se ajuste a la verdad.

La tercera víctima, que tampoco acudió al juicio, era amiga de la otra acusada condenada solo por ayudarla a viajar a España. Llegó a Madrid dos días antes de la intervención policial y cuando llegó a Benidorm le dijeron que había contraído una deuda de 7.000 euros y debía prostituirse para saldarla, pero se negó a la propuesta.