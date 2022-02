Detenido por homicidio un ocupante de una patera con 12 desaparecidos

La Policía Nacional ha detenido por 12 homicidios imprudentes a uno de los cinco supervivientes rescatados en enero a 22 millas de Alicante en una patera en la que viajaban diecisiete personas argelinas, la mayoría de los cuales desaparecieron en el mar tras volcar la embarcación durante la travesía desde Argelia. Los investigadores de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante han recabado datos de familiares y de los otros ocupantes de la neumática que volcó que implican al arrestado en la organización del viaje en patera desde Argelia que acabó de forma trágica a principios del pasado mes de enero. El arrestado, que además ha sido acusado de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento a la inmigración ilegal y lesiones, estaba ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València tras haber declarado inicialmente que tenía 18 años. Sin embargo, al ser detenido alegó que era menor de edad y, pese a que un informe médico decía que podría tener entre 18 y 19 años, un forense de los juzgados de València determinó que podría tener 17 años y ocho meses, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Valencia y se acordó su ingreso en un centro en régimen cerrado. El caso ya ha sido remitido a la Fiscalía de Menores de Alicante para continuar con la instrucción.

Además de las doce personas que desaparecieron en la travesía de Argelia a Alicante, uno de los cinco supervivientes tuvo que ser evacuado en el helicóptero de Salvamento Marítimo al presentar hipotermia e hipoglucemia y pasó varios días ingresado en un hospital.

Tras el rescate de los cinco supervivientes, tres de ellos fueron ingresados en el CIE de València a la espera de su repatriación a Argelia.

Los especialistas del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de Alicante concluyeron con sus pesquisas que el detenido presuntamente formaba parte de una organización que se dedica al tráfico ilegal de inmigrantes en pateras desde las costas de Argelia hasta España, cobrando a estas personas unas cantidades desorbitadas para el nivel de vida que llevan en su país.

Los investigadores han averiguado que el joven participó supuestamente en la organización del viaje desde Argelia y fue el que aportó el patrón para dirigir la patera a cambio de no pagar él nada. No obstante, el patrón parecía que era inexperto y apenas sabía manejar la embarcación, además de no saber distribuir el peso en la lancha con todas las personas que iban a bordo.

La Policía Nacional no tiene dudas de que la travesía de la patera que volcó era casi imposible culminar con éxito. Y llega a dicha conclusión por el relato de los supervivientes y por circunstancias tales como la sobrecarga de tripulantes -17 ocupantes en una neumática de apenas 5 metros de eslora-, la escasa potencia del motor o el escaso acopio de combustible, lo que provocó que se quedaran a la deriva dos días después de iniciar la travesía.

Tampoco disponían de trajes de neopreno o chalecos salvavidas, ni contaban con sistemas GPS para navegar o ser localizados en caso de emergencia.

Identifican a ocho víctimas del naufragio

Los investigadores de la UCRIF han podido identificar plenamente a ocho de los doce fallecidos con los datos aportados por cuatro de los cinco supervivientes, las declaraciones de algunos familiares de las víctimas y la información recabada de denuncias de desaparición. El problema es que hasta ahora, al menos en España, no ha aparecido ninguno de los cuerpos de los ocupantes desaparecidos tras volcar la patera entre Cartagena y Alicante. Un avión de Salvamento Marítimo dio una batida sin éxito al día siguiente del rescate.

Un catamarán auxilió el pasado 6 de enero a los supervivientes que lograron dar la vuelta a la patera. La embarcación «Salvamar Mirfak» de Salvamento Marítimo rescató a cuatro de ellos a 22 millas al sureste de Alicante y el quinto fue evacuado en helicóptero con hipotermia.