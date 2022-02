Al banquillo por pelearse con dos policías de Sant Joan para exigir que le vacunaran

El problema no es que se negara a vacunarse o a presentar el pasaporte covid. Todo lo contrario, lo que quería era que lo vacunaran y de allí no se iba a marchar hasta que fuera inmunizado. Un juzgado ha llevado al banquillo a un vecino de Sant Joan que montó un altercado al presentarse en una residencia de mayores exigiendo recibir la dosis contra el covid. La Fiscalía le acusa de un delito de atentado contra agentes de la autoridad después de que el acusado se enfrentara con los agentes de la Policía Local que fueron a desalojarle.

Hasta ahora los juzgados habían venido registrando denuncias de todo tipo contra ciudadanos a cuentas de incumplimientos por la pandemia. Esta vez no han sido ni las mascarillas, ni el quebrantamiento del confinamiento. Han sido las vacunas y no porque el acusado se negara a recibir la dosis, sino porque exigía recibirla a pesar de que ni le correspondía ese día, ni estaba citado para ello. Un altercado por el que la Fiscalía reclama al procesado la pena de ocho meses de prisión.

La causa acaba de llegar a un juzgado de lo Penal de Alicante para que celebre juicio por estos hechos ocurridos la tarde del 17 de junio de 2021. El procesado se presentó en la recepción de un centro de mayores de Sant Joan d’Alacant pidiendo que le vacunaran. Los problemas llegaron cuando el personal comprobó que el hombre no estaba citado para recibir dosis alguna. Su reacción fue de nerviosismo y empezó a alterarse asegurándoles que «tienen que vacunarme o no me marcho de aquí». Según relata el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso este diario, el personal acabó llamando a la Policía Local porque la actitud de este vecino estaba entorpeciendo la vacunación del resto de personas que sí que estaban citadas y perturbando el orden en las dependencias.

Inicialmente se presentó en la residencia un agente de la Policía Local para invitarle a marcharse. Haciendo aspavientos con los brazos, el acusado aseguró que «de aquí no me voy hasta que no me vacunen» relata el escrito de acusación que en este punto precisa que el procesado en todo momento llevaba la mascarilla bajada a la altura de la barbilla. Cuando finalmente, el funcionario trató de llevárselo para identificarlo, el acusado se resistió y empezó a dar manotazos en el brazo izquierdo al agente, momento en el que los dos acabaron en el suelo. El policía pidió refuerzos ante el cariz de la situación. Los dos agentes llevaron al detenido al Hospital de Sant Joan dado el estado de alteración que presentaba y durante el traslado éste prosiguió con amenazas, asegurando que «ya nos encontraremos en San Juan, es muy pequeño y nos veremos y te lo explicaré». Las lesiones del agente atacado fueron unos arañazos que ni siquiera precisaron asistencia facultativa.