Las denuncias ciudadanas y la colaboración entre Policía Local y Policía Nacional ha permitido identificar y localizar al vecino de Elda acusado de maltratar a uno de sus perros. Tras instruir diligencias judiciales por la comisión del supuesto delito, al dueño se le han retirado tanto el cachorro, al que presuntamente golpeó en el hocico varias veces y arrastró por el suelo, como a los otros dos perros que aparecen en el vídeo difundido, a modo de denuncia, por las redes sociales. Los tres ya se encuentran a cargo de la Protectora para que reciban los cuidados necesarios y el trato que merecen.

No obstante, la Policía Local de Elda continúa revisando la situación en la que se encuentran los canes para seguir adelante con la investigación y, en caso de ser necesario, ampliar las medidas legales y administrativas inicialmente adoptadas. Los hechos ocurrieron el viernes al mediodía por la zona del Alto de los Leones de Elda y durante el fin de semana las redes sociales "ardieron" con comentarios de todo tipo, procedentes de toda España, repudiando la actitud del dueño de los perros tras la publicación del vídeo en Facebook a través de la página Dogsoul. El denunciado también ha comentado, en la misma página, que "es lamentable como pueden las personas inventar o ver lo que se imaginan en su mente. Yo soy un amante de los animales que quise corregir a mi mascota y me sucedió un incidente en ese momento; me puse muy nervioso y traté de llamarle la atención sin intención de maltratarla". También pide el imputado a la autora del vídeo que lo retire porque genera confusión. "La gente que me conoce -señala por último- sabe que amo a los animales y soy incapaz de maltratarlos porque, repito, yo no soy un maltratador de animales".