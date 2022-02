El edil de Seguridad de Benidorm recurre el archivo provisional por la trama rusa y pide el definitivo

El edil de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, para el que esta semana se ha decretado el archivo provisional de las actuaciones en la presunta trama rusa de blanqueo que investiga un juzgado, ha recurrido el auto y reclama a la jueza que decrete el sobreseimiento libre y cierre definitivamente el caso para él. El abogado defensor del concejal, Francisco González, ha presentado un recurso de reforma contra dicho auto del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm y solicita a la jueza que procede acordar el sobreseimiento libre y no el provisional de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). En caso de que se desestime el recurso la defensa apelará la decisión ante la Audiencia Provincial de Alicante.

Según el abogado, el auto dictado por la jueza que investiga la presunta trama rusa de blanqueo deja claro que no hay evidencias de que el edil incurriera en delitos de tráfico de influencias y organización criminal y ello supone que no existen indicios racionales de haberse perpetrado dichos hechos. En este supuesto, según el artículo 637 de la LEC, procede el archivo definitivo y no el provisional, indica la defensa del edil popular.

A esta falta de indicios que han provocado el archivo para Lorenzo Martínez se añade la particularidad de que, según el abogado, no cabe pensar en una hipotética reapertura de la causa en el futuro porque tanto este letrado como el resto de defensas advirtieron a la jueza de que se han agotado los plazos máximos de instrucción al no pedir al no declararse la causa compleja y "las diligencias acordadas a partir de dicha fecha no serían válidas, por lo que entendemos que no cabe presuponer que un sobreseimiento libre pudiera afectar al interés público".

El hecho de que Lorenzo Martínez y el abogado ruso afincado en Altea que está investigado se conozcan y mantengan algún contacto derivado de su militancia en el partido "no puede constituirse en indicio racional de perpetración delictiva que dé motivo a la formación de una causa penal contra ellos, procediendo por tanto el sobreseimiento libre respecto del señor Martínez Sola y no el provisional decretado", según se recoge en el recurso presentado.

El abogado Francisco González también destaca en el auto que los hechos valorados ahora por la jueza son los mismos que había al inicio del instrucción y, pese a ello, el edil Lorenzo Martínez "fue sometido no sólo a una detención en sede policial, sino a una imputación formal atribuyéndosele la condición procesal de investigado, debiendo prestar declaración en dicha condición el pasado 7 de febrero y resultando que pese a que el señor Martín Sola era en palabras de la resolución que se impugna un investigado de cuarto nivel, ha sido probablemente el que más perjuicio a nivel personal ha sufrido cómo consecuencia del cargo público que desempeña, habiendo sido víctima de un linchamiento mediático del que algunos han pretendido obtener un ilícito rédito político".