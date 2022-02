La instrucción judicial del incidente ocurrido hace dos años en una discoteca del Puerto de Alicante con dos jóvenes que denunciaron haber sido expulsados por dos porteros por ser gays ha concluido y la causa ha llegado esta semana al juzgado de lo Penal que debe enjuiciarlo. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por los denunciantes piden la inhabilitación de los porteros al considerar que los dos empleados de la discoteca Marmarela incurrieron en un delito de odio al echar a los jóvenes después de que se besaran en el establecimiento y les negaran la entrada de nuevo por su orientación sexual.

Mientras que la Fiscalía pide la inhabilitación para los dos acusados durante un periodo de 16 meses para trabajos relacionados con la hostelería, educación, deporte y tiempo libre, la acusación particular eleva a 30 meses la petición de inhabilitación.

El Ministerio Público califica los hechos como un delito contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades publicas y además de la inhabilitación reclama sendas indemnizaciones de mil euros para los dos jóvenes. La acusación particular reclama 5.000 euros para cada joven y la aseguradora de la discoteca ya ha consignado una fianza de 10.000 euros en el juzgado al haber solicitado las acusaciones que se declare a la empresa de Marmarela como responsable civil subsidiario.

La Fiscalía considera que los jóvenes fueron discriminados por razón de su «orientación o identidad sexual o de género». La acusación particular plantea además como alternativa otro delito contra la dignidad de los denunciantes y del colectivo gay por su animadversión hacia ellos por su orientación sexual y reclama que los acusados sean condenados a un año y seis meses de prisión cada uno.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron a las tres de la madrugada del 23 de febrero de 2020 en la discoteca Marmarela, situada en la zona de ocio del Puerto de Alicante. Los dos acusados, que se encontraban realizando labores de control de acceso y de seguridad en el establecimiento, se acercaron a dos jóvenes que se habían dado varios besos y les pidieron que les acompañaran a un almacén. Allí, siempre según las acusaciones, les dijeron «Marmarela no es de maricones» y les expulsaron de la discoteca por una puerta trasera.

Orientación sexual

La decisión de echarlos del establecimiento fue «única y exclusivamente por la presunta orientación sexual» de los dos jóvenes, afirma la Fiscalía. Añade asimismo la acusación pública que ninguno de ellos había tenido hasta ese momento «ningún comportamiento reprobable» en el local. Con posterioridad trataron de entrar de nuevo en la discoteca pero los porteros acusados les negaron la entrada, «de nuevo en atención a su orientación sexual».

La acusación particular asume el relato de hechos del escrito del Ministerio Público, al que añade que la empresa no le dio a los jóvenes las hoja de reclamaciones ni reflejó lo ocurrido, por lo que primero llamaron al 112 y como no acudieron se personaron en la Comisaría de Policía. En las dependencias policiales les remitieron a una asociación LGTBI, quien también presentó denuncia ante la Fiscalía.